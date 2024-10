Catanzaro, presentata la VII Edizione di “Serata d’Artista”

Un’idea nata nel 2013 e che a distanza di undici anni trova maggiore forza e ispirazione organizzativa. La VII Edizione di “Serata d’Artista”, che si svolgerà al Teatro Politeama di Catanzaro domenica 10 novembre, alle ore 18:00, è stata presentata questa mattina nel Foyer del Teatro Politeama dal suo ideatore e direttore artistico Salvatore Conforto, nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha fatto conoscere i nomi dei partecipanti e ha rivelato il perché della scelta di un palcoscenico importante come quella del teatro dedicato al regista catanzarese “Mario Foglietti”. All’incontro presente Donatella Monteverdi, Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Catanzaro.

«Nel corso di questi anni – ha dichiarato Salvatore Conforto – con “Serata d’Artista” ho voluto dare maggiore visibilità alle espressioni culturali della nostra città, che con le loro attività hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante cittadino, regionale e, in alcuni casi, nazionale. Un impegno fatto di sacrifici importanti che sono serviti a forgiare personalità artistiche di rilievo. Purtroppo non è mai possibile invitare tutti coloro i quali arricchiscono il patrimonio artistico e culturale della città di Catanzaro, ma cercherò nelle prossime edizioni il giusto spazio agli assenti».

Nata quasi per caso per festeggiare un compleanno “Serata d’Artista” si è tramutata in qualcosa di più rappresentativo per la vita culturale cittadina e per gli artisti che si sono trovati ad affrontare, in alcuni casi per la prima volta, i palcoscenici dei teatri cittadini. «Dal Teatro Incanto di Francesco Passafaro – ha continuato il direttore artistico – al Centro Polivalente, fino al Teatro Comunale la mia voglia di dare voce agli artisti della nostra città, e non solo, è sempre cresciuta. Attori, danzatori, cantanti e gruppi si sono esibiti ottenendo il successo che meritavano. In quei momenti vedevo crescere e rinforzarsi la mia idea di collaborazione, perché questo era quello che avveniva. Una esperienza che ha sviluppato il mio pensiero che trova conferma in un proverbio africano “Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai insieme agli altri”».

In undici anni “Serata d’Artista” ha raccolte consensi e richieste di partecipazione da parte di tutto il mondo culturale catanzarese e del comprensorio della Provincia; il suo crescendo ha indotto Salvatore Conforto a scegliere un palcoscenico importante come quello del Teatro Politeama di Catanzaro; non una decisione semplice ma «maturata dopo numerosi ripensamenti – ha concluso direttore artistico – che mi hanno spinto a fugare ogni dubbio, valutando la qualità di ogni singolo artista si esibiranno, tutti meritevoli di calcare un palcoscenico così importante. Una scelta che si ripeterà nei prossimi anni con artisti sempre diversi».

Saranno Romina Mazza e Azzurra Conforto a condurre la serata che vedrà la partecipazione della resident band degli Eighty Way e degli ospiti Cerullo Jazz Band, Teatro di Calabria, il Laboratorio Nuova Scena Acli Arte Spettacolo, Conservatorio Tchaikovsky “Classic Quartet”, Move in Art, Januaria, Arte Danza di Giovanni Calabrò, Piero Procopio, Marcello Barillà ed Emanuela Gemelli, Riccardo Lacroce Danza, il Coro Polifonico San Vitaliano, Emily, Sara Turrà, Stefano Ranieri e Dasco, che si esibiranno con ritmo incalzante in momenti di danza, musica e teatro, in quella che in una sola parola sarà una grande “Serata d’Artista”.

Parole di elogio sono state rivolte da parte dell’Assessore Donatella Monteverdi: «“Serata d’Artista” è un’iniziativa che negli anni ha saputo trovare il suo spazio grazie al lavoro di Salvatore Conforto e, cosa non trascurabile, della sua famiglia, con la quale ha fatto diventare questo appuntamento qualcosa di significativo per la città di Catanzaro. Non è semplice creare un cartellone così diversificato, allestito con la passione che gli riconosciamo. Il suo è un esempio da seguire, che ci conduce all’eliminazione delle barriere tra bassa e alta cultura. Da parte mia voglio sottolineare quanto sia stata fondamentale, nella riuscita di questo evento, la cura, l’attenzione e il rigore. Proprio per questo motivo non posso che riconoscergli il merito di ciò che ha saputo realizzare e, soprattutto, ringraziarlo».

Per acquistare i biglietti per assistere a “Serata d’Artista” si potrà consultare il sito Live Ticket (www.liveticket.it) o la biglietteria del Teatro Politeama di Catanzaro. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero telefonico 333/3694659 o scrivere alla mail [email protected]