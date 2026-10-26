Cerca

Calcio Serie B Calabria Catanzaro

Catanzaro, cinque partite per cambiare passo e riaprire la corsa salvezza

Nicola Cundò
Condividi:
Catanzaro, cinque partite per cambiare passo e riaprire la corsa salvezza
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~7 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Catanzaro, la rincorsa salvezza passa da cinque partite e un cambio di rendimento

Dopo l’arrivo di Mignani i giallorossi cercano una reazione Otto punti rappresentano un possibile traguardo per riavvicinare le concorrenti

Il Catanzaro deve cambiare passo per riaprire la corsa alla salvezza. Dopo l’esonero di Giorgio Gorgone, la squadra è stata affidata a Michele Mignani, che riparte da una situazione difficile: quattro punti in otto giornate, una vittoria, un pareggio e sei sconfitte.

Il calendario propone adesso cinque incontri contro Benevento, Padova, Cesena, Palermo e Juve Stabia. Un ciclo che non determinerà da solo il destino del campionato, ma potrà incidere sulla classifica e sulla fiducia del gruppo.

Conquistare almeno otto punti sarebbe un segnale concreto di rilancio. Porterebbe il Catanzaro a quota dodici dopo tredici giornate, offrendo la possibilità di riavvicinare le squadre davanti. L’uscita dalla zona a rischio dipenderebbe comunque dai risultati delle concorrenti.

Quella che segue è un’analisi dei possibili risultati utili alla risalita, senza attribuire al nuovo allenatore obiettivi o dichiarazioni non espressi.

Il punto di partenza del Catanzaro

Il bilancio delle prime otto giornate evidenzia una difficoltà soprattutto nella tenuta difensiva. I nove gol segnati non hanno compensato le venti reti subite, con una differenza reti di meno undici.

IndicatoreDato
Partite disputate8
Punti conquistati4
Vittorie1
Pareggi1
Sconfitte6
Gol segnati9
Gol subiti20
Differenza reti−11
Media punti0,50
Media gol subiti2,50

Per sostenere una rimonta servirà rendere più equilibrate le partite. Ridurre le occasioni concesse permetterebbe di valorizzare maggiormente ogni gol segnato e di trasformare alcuni incontri persi in risultati utili.

La solidità dovrà accompagnarsi alla capacità di vincere: una successione di soli pareggi rallenterebbe la caduta, ma non offrirebbe una spinta sufficiente per recuperare rapidamente terreno.

Le concorrenti restano a distanza recuperabile

La classifica lascia ancora margini. La Sampdoria precede il Catanzaro di un punto, la Cremonese di due, mentre Carrarese ed Empoli hanno tre lunghezze di vantaggio.

SquadraPuntiVantaggio sul Catanzaro
Avellino117
Padova106
Arezzo106
Verona95
Entella95
LR Vicenza95
Cesena84
Carrarese73
Empoli73
Cremonese62
Sampdoria51
Catanzaro4

Il riferimento più importante sarà il distacco dalle posizioni più sicure, da osservare dopo ogni giornata. Accumulare punti è necessario, ma per recuperare posti bisognerà mantenere un rendimento superiore a quello delle avversarie.

Il dato della Juve Stabia richiede invece un chiarimento: nella classifica fornita compaiono otto punti, mentre tre vittorie e tre pareggi ne produrrebbero dodici prima di eventuali penalizzazioni. Per questo non viene utilizzato per calcolare un distacco certo.

Le prossime cinque partite con i risultati da cercare

Un possibile percorso da otto punti può essere costruito cercando una vittoria contro il Padova, due pareggi nelle trasferte di Benevento e Cesena e un secondo successo nelle ultime due gare.

La tabella presenta uno scenario preciso per rendere leggibile il calcolo. I risultati sono obiettivi ipotetici, non pronostici, e possono compensarsi tra una giornata e l’altra.

DataOrarioPartitaRisultato nello scenarioPuntiTotale Catanzaro
27 ottobre19:00Benevento CatanzaroPareggio15
31 ottobre17:15Catanzaro PadovaVittoria38
7 novembre15:00Cesena CatanzaroPareggio19
21 novembre17:15Catanzaro PalermoEventuale sconfitta09
24 novembre19:00Juve Stabia CatanzaroVittoria312
TotaleCinque gareDue vittorie e due pareggi812

Il margine per una sconfitta serve a rendere la simulazione meno rigida. Contro il Palermo il Catanzaro dovrà cercare punti: un pareggio migliorerebbe il bottino complessivo, mentre una vittoria permetterebbe di raggiungere gli otto punti anche pareggiando successivamente con la Juve Stabia.

Scheda Benevento Catanzaro

Un punto per iniziare a ricostruire continuità

La trasferta di Benevento arriva subito dopo il cambio di allenatore. Con poco tempo per lavorare, sarà importante valutare soprattutto l’ordine collettivo e la capacità di reagire alle difficoltà.

Il pareggio rappresenta un risultato utile nel percorso ipotizzato. Consentirebbe di muovere la classifica e di affrontare la successiva gara interna con una base positiva.

AspettoAnalisi
Risultato da cercareAlmeno un pareggio
Punti conteggiati1
PrioritàCompattezza tra i reparti
Rischio da limitarePerdere ordine dopo un episodio negativo
Segnale di crescitaRestare competitivi fino al termine

Per il Catanzaro sarà essenziale evitare che un errore ne produca altri. Una prestazione più controllata, accompagnata da un risultato utile, offrirebbe un primo segnale di ripartenza.

Scheda Catanzaro Padova

Al Ceravolo una vittoria dal valore diretto

Il Padova ha dieci punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Ha segnato sette reti e ne ha subite dieci.

La sfida offre al Catanzaro la possibilità di ridurre direttamente il distacco da sei a tre punti. Per questo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del ciclo.

AspettoAnalisi
Punti del Padova10
Gol fatti e subiti7 e 10
Risultato da cercareVittoria
Punti conteggiati3
Effetto sulla distanzaTre punti recuperati sul Padova
PrioritàAttaccare mantenendo coperture adeguate

Il sostegno del Ceravolo potrà accompagnare la ricerca del successo, ma servirà pazienza. La pressione della classifica non dovrà trasformarsi in giocate affrettate o in spazi concessi dopo la perdita del pallone.

Scheda Cesena Catanzaro

Un confronto nel quale evitare di perdere terreno

Il Cesena ha raccolto otto punti attraverso una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte, con otto gol segnati e dodici incassati.

Il numero dei pareggi suggerisce prudenza nella valutazione del confronto: il Cesena ha vinto poco, ma ha anche perso soltanto due volte. Un punto in trasferta potrebbe contribuire alla risalita, soprattutto dopo un eventuale successo contro il Padova.

AspettoAnalisi
Punti del Cesena8
Gol fatti e subiti8 e 12
Risultato da cercareAlmeno un pareggio
Punti conteggiati1
Valore del risultatoEvitare che aumenti il distacco
OpportunitàUna vittoria consentirebbe un recupero diretto di tre punti

Serviranno equilibrio e lucidità, senza rinunciare a cercare il successo. La gestione delle seconde palle e delle situazioni da fermo potrà offrire occasioni preziose in un incontro potenzialmente equilibrato.

Scheda Catanzaro Palermo

Fare punti per alleggerire il finale del ciclo

La gara con il Palermo arriverà dopo un intervallo più ampio rispetto agli incontri precedenti. Un periodo che potrà permettere a Mignani di consolidare il lavoro sui meccanismi della squadra.

Nella simulazione da otto punti viene lasciato spazio a un eventuale passo falso in questa partita. Ciò non equivale a considerarla persa: ottenere un risultato utile renderebbe più favorevole l’intero percorso.

AspettoAnalisi
Risultato da cercarePareggio o vittoria
Punti conteggiati nello scenario base0 come margine per un eventuale passo falso
Effetto di un pareggioBottino del ciclo portato a nove punti, a parità degli altri risultati
Effetto di una vittoriaPossibilità di raggiungere otto punti pareggiando poi con la Juve Stabia
PrioritàDare continuità al rendimento interno

Il Catanzaro dovrà provare a sfruttare il fattore campo e mostrare progressi nella gestione del punteggio. Non essendo disponibili nella classifica fornita i dati del Palermo, non è possibile costruire un confronto numerico completo.

Scheda Juve Stabia Catanzaro

Un successo può completare il rilancio

La trasferta con la Juve Stabia chiuderà le cinque giornate considerate. Nei dati disponibili, i campani presentano nove gol segnati e otto subiti.

Nello scenario proposto, servirebbe una vittoria per raggiungere gli otto punti. La necessità andrebbe però ricalcolata alla luce dei risultati precedenti.

AspettoAnalisi
Gol fatti e subiti dalla Juve Stabia9 e 8
Risultato richiesto nello scenario baseVittoria
Punti conteggiati3
AlternativaPareggio se prima arrivassero due vittorie e un altro pareggio
PrioritàGestire energie e cambi senza perdere organizzazione

La vicinanza alla partita con il Palermo richiederà attenzione al recupero. Anche il contributo della panchina potrà incidere sulla capacità di mantenere intensità e precisione.

Quanti punti possono cambiare le prospettive

Il risultato complessivo conta più della distribuzione esatta dei successi. Diverse combinazioni possono consentire al Catanzaro di migliorare sensibilmente il proprio rendimento.

VittoriePareggiSconfittePunti nelle cinque gareTotale dopo tredici giornate
12259
203610
212711
221812
230913
302913
3111014

Otto punti richiederebbero una media di 1,6 a partita nel periodo, un’accelerazione netta rispetto all’avvio. È un obiettivo ambizioso, che presuppone miglioramenti immediati e la capacità di ottenere risultati utili in quattro incontri su cinque.

Arrivare a dodici o tredici punti potrebbe riavvicinare il gruppo, ma non assicurerebbe una posizione precisa. Per valutare la risalita sarà necessario confrontare il bottino giallorosso con quello delle concorrenti.

Le priorità per sostenere la rincorsa

La nuova fase dovrà produrre risultati attraverso progressi riconoscibili. Il primo riguarda la difesa, ma serviranno anche maggiore concretezza offensiva e una migliore gestione delle partite.

AreaSituazione inizialeMiglioramento da cercare
Tenuta difensiva20 gol subiti in 8 gareRidurre le occasioni nitide concesse
ContinuitàPunti in 2 partite su 8Aumentare la frequenza dei risultati utili
Fase offensiva9 gol segnatiValorizzare meglio le occasioni create
EquilibrioDifferenza reti di −11Attaccare senza esporre eccessivamente la difesa
Gestione della gara6 sconfitteRestare lucidi nei momenti decisivi

Il Catanzaro di Mignani dovrà trasformare il cambio in panchina in una crescita concreta. Due vittorie e due pareggi nelle prossime cinque partite rappresentano una possibile base per rilanciare la corsa salvezza: il primo passo sarà recuperare terreno, il successivo mantenere quel rendimento nel tempo.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
catanzaro-mignani classifica-serie-b calendario-catanzaro recupero-catanzaro analisi-catanzaro

Scritto da Nicola Cundò

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Calcio Serie B

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 6 volte su 13. Oggi sono analizzate 7 partite su 5 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza