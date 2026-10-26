Catanzaro, cinque partite per cambiare passo e riaprire la corsa salvezza

Tempo di lettura: ~7 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, la rincorsa salvezza passa da cinque partite e un cambio di rendimento

Dopo l’arrivo di Mignani i giallorossi cercano una reazione Otto punti rappresentano un possibile traguardo per riavvicinare le concorrenti

Il Catanzaro deve cambiare passo per riaprire la corsa alla salvezza. Dopo l’esonero di Giorgio Gorgone, la squadra è stata affidata a Michele Mignani, che riparte da una situazione difficile: quattro punti in otto giornate, una vittoria, un pareggio e sei sconfitte.

Il calendario propone adesso cinque incontri contro Benevento, Padova, Cesena, Palermo e Juve Stabia. Un ciclo che non determinerà da solo il destino del campionato, ma potrà incidere sulla classifica e sulla fiducia del gruppo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Conquistare almeno otto punti sarebbe un segnale concreto di rilancio. Porterebbe il Catanzaro a quota dodici dopo tredici giornate, offrendo la possibilità di riavvicinare le squadre davanti. L’uscita dalla zona a rischio dipenderebbe comunque dai risultati delle concorrenti.

Quella che segue è un’analisi dei possibili risultati utili alla risalita, senza attribuire al nuovo allenatore obiettivi o dichiarazioni non espressi.

Il punto di partenza del Catanzaro

Il bilancio delle prime otto giornate evidenzia una difficoltà soprattutto nella tenuta difensiva. I nove gol segnati non hanno compensato le venti reti subite, con una differenza reti di meno undici.

Indicatore Dato Partite disputate 8 Punti conquistati 4 Vittorie 1 Pareggi 1 Sconfitte 6 Gol segnati 9 Gol subiti 20 Differenza reti −11 Media punti 0,50 Media gol subiti 2,50

Per sostenere una rimonta servirà rendere più equilibrate le partite. Ridurre le occasioni concesse permetterebbe di valorizzare maggiormente ogni gol segnato e di trasformare alcuni incontri persi in risultati utili.

La solidità dovrà accompagnarsi alla capacità di vincere: una successione di soli pareggi rallenterebbe la caduta, ma non offrirebbe una spinta sufficiente per recuperare rapidamente terreno.

Le concorrenti restano a distanza recuperabile

La classifica lascia ancora margini. La Sampdoria precede il Catanzaro di un punto, la Cremonese di due, mentre Carrarese ed Empoli hanno tre lunghezze di vantaggio.

Squadra Punti Vantaggio sul Catanzaro Avellino 11 7 Padova 10 6 Arezzo 10 6 Verona 9 5 Entella 9 5 LR Vicenza 9 5 Cesena 8 4 Carrarese 7 3 Empoli 7 3 Cremonese 6 2 Sampdoria 5 1 Catanzaro 4 —

Il riferimento più importante sarà il distacco dalle posizioni più sicure, da osservare dopo ogni giornata. Accumulare punti è necessario, ma per recuperare posti bisognerà mantenere un rendimento superiore a quello delle avversarie.

Il dato della Juve Stabia richiede invece un chiarimento: nella classifica fornita compaiono otto punti, mentre tre vittorie e tre pareggi ne produrrebbero dodici prima di eventuali penalizzazioni. Per questo non viene utilizzato per calcolare un distacco certo.

Le prossime cinque partite con i risultati da cercare

Un possibile percorso da otto punti può essere costruito cercando una vittoria contro il Padova, due pareggi nelle trasferte di Benevento e Cesena e un secondo successo nelle ultime due gare.

La tabella presenta uno scenario preciso per rendere leggibile il calcolo. I risultati sono obiettivi ipotetici, non pronostici, e possono compensarsi tra una giornata e l’altra.

Data Orario Partita Risultato nello scenario Punti Totale Catanzaro 27 ottobre 19:00 Benevento Catanzaro Pareggio 1 5 31 ottobre 17:15 Catanzaro Padova Vittoria 3 8 7 novembre 15:00 Cesena Catanzaro Pareggio 1 9 21 novembre 17:15 Catanzaro Palermo Eventuale sconfitta 0 9 24 novembre 19:00 Juve Stabia Catanzaro Vittoria 3 12 Totale Cinque gare Due vittorie e due pareggi 8 12

Il margine per una sconfitta serve a rendere la simulazione meno rigida. Contro il Palermo il Catanzaro dovrà cercare punti: un pareggio migliorerebbe il bottino complessivo, mentre una vittoria permetterebbe di raggiungere gli otto punti anche pareggiando successivamente con la Juve Stabia.

Scheda Benevento Catanzaro

Un punto per iniziare a ricostruire continuità

La trasferta di Benevento arriva subito dopo il cambio di allenatore. Con poco tempo per lavorare, sarà importante valutare soprattutto l’ordine collettivo e la capacità di reagire alle difficoltà.

Il pareggio rappresenta un risultato utile nel percorso ipotizzato. Consentirebbe di muovere la classifica e di affrontare la successiva gara interna con una base positiva.

Aspetto Analisi Risultato da cercare Almeno un pareggio Punti conteggiati 1 Priorità Compattezza tra i reparti Rischio da limitare Perdere ordine dopo un episodio negativo Segnale di crescita Restare competitivi fino al termine

Per il Catanzaro sarà essenziale evitare che un errore ne produca altri. Una prestazione più controllata, accompagnata da un risultato utile, offrirebbe un primo segnale di ripartenza.

Scheda Catanzaro Padova

Al Ceravolo una vittoria dal valore diretto

Il Padova ha dieci punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Ha segnato sette reti e ne ha subite dieci.

La sfida offre al Catanzaro la possibilità di ridurre direttamente il distacco da sei a tre punti. Per questo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del ciclo.

Aspetto Analisi Punti del Padova 10 Gol fatti e subiti 7 e 10 Risultato da cercare Vittoria Punti conteggiati 3 Effetto sulla distanza Tre punti recuperati sul Padova Priorità Attaccare mantenendo coperture adeguate

Il sostegno del Ceravolo potrà accompagnare la ricerca del successo, ma servirà pazienza. La pressione della classifica non dovrà trasformarsi in giocate affrettate o in spazi concessi dopo la perdita del pallone.

Scheda Cesena Catanzaro

Un confronto nel quale evitare di perdere terreno

Il Cesena ha raccolto otto punti attraverso una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte, con otto gol segnati e dodici incassati.

Il numero dei pareggi suggerisce prudenza nella valutazione del confronto: il Cesena ha vinto poco, ma ha anche perso soltanto due volte. Un punto in trasferta potrebbe contribuire alla risalita, soprattutto dopo un eventuale successo contro il Padova.

Aspetto Analisi Punti del Cesena 8 Gol fatti e subiti 8 e 12 Risultato da cercare Almeno un pareggio Punti conteggiati 1 Valore del risultato Evitare che aumenti il distacco Opportunità Una vittoria consentirebbe un recupero diretto di tre punti

Serviranno equilibrio e lucidità, senza rinunciare a cercare il successo. La gestione delle seconde palle e delle situazioni da fermo potrà offrire occasioni preziose in un incontro potenzialmente equilibrato.

Scheda Catanzaro Palermo

Fare punti per alleggerire il finale del ciclo

La gara con il Palermo arriverà dopo un intervallo più ampio rispetto agli incontri precedenti. Un periodo che potrà permettere a Mignani di consolidare il lavoro sui meccanismi della squadra.

Nella simulazione da otto punti viene lasciato spazio a un eventuale passo falso in questa partita. Ciò non equivale a considerarla persa: ottenere un risultato utile renderebbe più favorevole l’intero percorso.

Aspetto Analisi Risultato da cercare Pareggio o vittoria Punti conteggiati nello scenario base 0 come margine per un eventuale passo falso Effetto di un pareggio Bottino del ciclo portato a nove punti, a parità degli altri risultati Effetto di una vittoria Possibilità di raggiungere otto punti pareggiando poi con la Juve Stabia Priorità Dare continuità al rendimento interno

Il Catanzaro dovrà provare a sfruttare il fattore campo e mostrare progressi nella gestione del punteggio. Non essendo disponibili nella classifica fornita i dati del Palermo, non è possibile costruire un confronto numerico completo.

Scheda Juve Stabia Catanzaro

Un successo può completare il rilancio

La trasferta con la Juve Stabia chiuderà le cinque giornate considerate. Nei dati disponibili, i campani presentano nove gol segnati e otto subiti.

Nello scenario proposto, servirebbe una vittoria per raggiungere gli otto punti. La necessità andrebbe però ricalcolata alla luce dei risultati precedenti.

Aspetto Analisi Gol fatti e subiti dalla Juve Stabia 9 e 8 Risultato richiesto nello scenario base Vittoria Punti conteggiati 3 Alternativa Pareggio se prima arrivassero due vittorie e un altro pareggio Priorità Gestire energie e cambi senza perdere organizzazione

La vicinanza alla partita con il Palermo richiederà attenzione al recupero. Anche il contributo della panchina potrà incidere sulla capacità di mantenere intensità e precisione.

Quanti punti possono cambiare le prospettive

Il risultato complessivo conta più della distribuzione esatta dei successi. Diverse combinazioni possono consentire al Catanzaro di migliorare sensibilmente il proprio rendimento.

Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle cinque gare Totale dopo tredici giornate 1 2 2 5 9 2 0 3 6 10 2 1 2 7 11 2 2 1 8 12 2 3 0 9 13 3 0 2 9 13 3 1 1 10 14

Otto punti richiederebbero una media di 1,6 a partita nel periodo, un’accelerazione netta rispetto all’avvio. È un obiettivo ambizioso, che presuppone miglioramenti immediati e la capacità di ottenere risultati utili in quattro incontri su cinque.

Arrivare a dodici o tredici punti potrebbe riavvicinare il gruppo, ma non assicurerebbe una posizione precisa. Per valutare la risalita sarà necessario confrontare il bottino giallorosso con quello delle concorrenti.

Le priorità per sostenere la rincorsa

La nuova fase dovrà produrre risultati attraverso progressi riconoscibili. Il primo riguarda la difesa, ma serviranno anche maggiore concretezza offensiva e una migliore gestione delle partite.

Area Situazione iniziale Miglioramento da cercare Tenuta difensiva 20 gol subiti in 8 gare Ridurre le occasioni nitide concesse Continuità Punti in 2 partite su 8 Aumentare la frequenza dei risultati utili Fase offensiva 9 gol segnati Valorizzare meglio le occasioni create Equilibrio Differenza reti di −11 Attaccare senza esporre eccessivamente la difesa Gestione della gara 6 sconfitte Restare lucidi nei momenti decisivi

Il Catanzaro di Mignani dovrà trasformare il cambio in panchina in una crescita concreta. Due vittorie e due pareggi nelle prossime cinque partite rappresentano una possibile base per rilanciare la corsa salvezza: il primo passo sarà recuperare terreno, il successivo mantenere quel rendimento nel tempo.