Catanzaro: raffica di multe tra l'area porto e Giovino

Raffica di multe tra l'area porto e Giovino in coincidenza dei grandi eventi, commissione vigilanza chiede confronto su viabilità e parcheggi

CATANZARO- In occasione dei grandi eventi in corso e di quelli che animeranno nelle prossime settimane il quartiere Lido, è opportuno stare il più vicino possibile ai privati che sulla stagione estiva ripongono le proprie aspettative per il buon andamento delle loro attività.

E’ questa la premessa con cui i componenti della Commissione vigilanza e controllo hanno discusso della problematica inerente la gestione della viabilità e dei parcheggi, in un’area particolare come quella compresa tra il Porto e la rotatoria di Giovino.

Nel corso del confronto, si è evidenziato che in questi giorni si stanno svolgendo iniziative che danno un grande lustro alla città, come il Magna Graecia Film Festival, e che rappresentano una straordinaria attrattiva in grado di far arrivare a Catanzaro tantissime persone, anche da fuori provincia e regione.

Al di là dei necessari provvedimenti di chiusura del traffico per motivi di sicurezza nell’area interessata, la commissione ha preso atto che le attività di ristorazione presenti nell’area hanno dovuto subire un danno indiretto perché tanti clienti, che hanno parcheggiato nelle vicinanze, si sono visti multare per divieto di sosta.

Dal consigliere Antonio Corsi è stata posta la questione di cosa prevede il piano viabilità e parcheggi, in occasione di manifestazioni che mobilitano migliaia di persone, ed in che modo si possono contemperare le esigenze di ordine pubblico per non penalizzare operatori e cittadini e mortificare l’economia locale.

Nel recepire la richiesta, il presidente della commissione vigilanza e controllo, Stefano Veraldi, ha convocato per il prossimo 8 agosto il comandante della Polizia locale, Vincenzo Ruocco, l’assessora alla sicurezza, Marinella Giordano, e il sindaco Nicola Fiorita con l’auspicio di avviare un confronto proficuo per il proseguo dell’estate”.(Imnagine archivio)