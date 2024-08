Catanzaro rende omaggio al campione olimpico Simone Alessio

Il sindaco Nicola Fiorita e l'Amministrazione Comunale di Catanzaro hanno accolto il campione olimpico Simone Alessio

CATANZARO - Oggi, a Palazzo De Nobili, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, l'assessore allo Sport Nunzio Belcaro, il presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri comunali hanno incontrato Simone Alessio, il campione olimpico recentemente tornato dai Giochi di Parigi 2024 con la medaglia di bronzo nel taekwondo. L'atleta ha firmato l'albo d'onore, riservato alle autorità prestigiose accolte a Palazzo De Nobili.

"Simone Alessio è il primo catanzarese a conquistare una medaglia alle Olimpiadi, un risultato che segna una pagina storica per la nostra città. L’incontro di oggi è stato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per esprimere l'orgoglio e la gratitudine dell'intera comunità nei confronti di un atleta che, con impegno e dedizione, ha portato in alto il nome di Catanzaro nel mondo. È un grande onore per noi ricevere Simone Alessio a Palazzo De Nobili. Abbiamo seguito con entusiasmo le sue gesta sportive sin dagli inizi della sua carriera, ed oggi siamo qui a celebrarlo non solo per il risultato olimpico, ma per l’esempio di determinazione e passione che rappresenta per tutti noi", ha dichiarato il sindaco Fiorita durante l’incontro.

"Il taekwondo a Catanzaro ha una lunga e gloriosa tradizione, e il successo di Simone Alessio ne è la conferma più eloquente. Il suo trionfo è motivo di orgoglio per l'intera città, che ha sempre creduto nelle sue capacità e nel suo talento. Simone ha dimostrato che con il sacrificio e la dedizione, si possono raggiungere traguardi straordinari."

"L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere lo sport e i suoi valori, riconoscendo in essi un potente strumento di crescita e di promozione sociale. Simone Alessio, con la sua medaglia olimpica, diventa simbolo di questo impegno e di ciò che è possibile ottenere quando una comunità si unisce attorno ai propri giovani talenti", ha continuato Belcaro.

Simone Alessio ha ricevuto le congratulazioni di tutti i presenti e ha ringraziato la città per il calore e il supporto ricevuto nel corso della sua carriera.