Catanzaro rivive il passato: viabilità rinnovata per scavi Archeologici

Sabato 13 e domenica 14 Aprile: strade storiche chiuse al traffico per indagini nei Giardini Nicholas Green_

Catanzaro si appresta a vivere un weekend all’insegna della storia e della curiosità: il 13 e 14 aprile 2024, la tranquilla routine della città sarà animata da una serie di indagini archeologiche nei giardini Nicholas Green, un evento che non solo promette interessanti scoperte ma porta anche temporanee modifiche alla viabilità.

In preparazione a questi scavi, che hanno lo scopo di portare alla luce reperti storici potenzialmente inediti, saranno adottate delle misure eccezionali per garantire la sicurezza e l'efficienza dei lavori. Pertanto, dalle 08:00 alle 18:00 di sabato e domenica, sarà istituito il divieto di sosta con zona di rimozione in alcune vie limitrofe al sito di interesse. In particolare, Via Jannoni dal civico 15 fino all’incrocio con Corso Mazzini e Discesa Jannoni dall'intersezione con Via Jannoni a Via Serravalle vedranno restrizioni importanti.

Durante il sabato, anche il transito sarà interdetto su Via Jannoni, dalla Discesa Jannoni fino a Corso Mazzini, e su Via Serravalle, dall'intersezione con Discesa Jannoni fino a Corso Mazzini, rendendo necessario l'utilizzo di percorsi alternativi per gli automobilisti.

La domenica, l'attenzione si sposta su Via Jannoni, dall'intersezione di Via Sensales all'intersezione con Corso Mazzini, e Discesa Jannoni fino all'intersezione con Via Serravalle. Il traffico proveniente da Via Jannoni verrà deviato su Via Sensales, consentendo così di mantenere fluido il flusso veicolare.

L'amministrazione comunale invita cittadini e turisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare in anticipo gli spostamenti in queste zone, per minimizzare i disagi. Si raccomanda inoltre di seguire eventuali aggiornamenti sulle modifiche alla viabilità, che potrebbero essere comunicate in risposta all'evoluzione delle ricerche archeologiche.

Questo fine settimana rappresenta una magnifica occasione per la città di Catanzaro di riscoprire le proprie radici storiche, e di assistere al fascino che solo la ricerca del passato può svelare. Nonostante le inevitabili piccole rinunce in termini di mobilità, l'entusiasmo per ciò che potrebbe emergere dai giardini Nicholas Green è tangibile e condiviso da tutta la comunità.

Il dettaglio

Divieto di sosta e transito nei giorni 13 e 14 aprile 2024, nelle vie limitrofe ai giardini Nicholas Green per indagini archeologiche preliminari. Nei giorni sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 vengono adottati i seguenti provvedimenti:

Sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 divieto di sosta con zona rimozione:

- Via Jannoni dal civico 15 all'intersezione con Corso Mazzini;

- Discesa Jannoni dall'intersezione di via Jannoni a via Serravalle;

- Via Serravalle dall'intersezione di Discesa Jannoni all'intersezione con Corso Mazzini;

Sabato 13 aprile 2024 divieto di transito:

- Via Jannoni dall'intersezione di scesa Jannoni all'intersezione di Corso Mazzini;

- Via Serravalle dall'intersezione di Scesa Jannoni all'intersezione di Corso Mazzini;

Domenica 14 aprile 2024 divieto di transito:

- Via Jannoni dall'intersezione di via Sensales all'intersezione con Corso Mazzini;

- Discesa Jannoni fino all'intersezione con via Serravalle, il traffico veicolare proveniente da via Jannoni sarà deviato su Via Sensales.

