Catanzaro, scontro sulla Tangenziale: sei feriti e traffico in tilt

Catanzaro, incidente sulla Tangenziale: sei feriti e traffico rallentato

Catanzaro - Questa mattina, intorno alle prime ore del giorno, un grave incidente ha coinvolto due veicoli sulla tangenziale di Catanzaro, in prossimità del Parco della Biodiversità Mediterranea. Secondo le prime ricostruzioni, a rimanere coinvolte sono state una Jeep e una Fiat 500, la cui dinamica è attualmente sotto accertamento da parte delle autorità.

Sei feriti e traffico bloccato

Il bilancio dell'incidente è di sei feriti, per i quali è stato necessario l’intervento immediato dei sanitari. Sul posto sono giunti prontamente una squadra del 118 e la polizia locale per prestare i primi soccorsi e garantire la messa in sicurezza dell’area interessata. Al momento non è ancora chiara la gravità delle condizioni dei feriti, che sono stati trasportati negli ospedali più vicini per le cure necessarie.

Traffico rallentato

L'incidente ha provocato rallentamenti significativi lungo la tangenziale, con file di auto che si estendono per alcuni chilometri. Le autorità locali raccomandano di evitare, se possibile, il tratto stradale interessato per agevolare le operazioni di soccorso e prevenire ulteriori disagi alla circolazione.

In aggiornamento

Le autorità locali stanno indagando sulla dinamica dell'incidente e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle prossime ore. (Immagine archivio)