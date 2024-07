Catanzaro, termina 3-0 l’amichevole con il Chisola

I giallorossi vincono l’amichevole, la seconda a distanza di tre giorni, contro la formazione piemontese che milita in serie D. In evidenza Pittarello autore di una doppietta.

Si è da poco conclusa l’amichevole con il Chisola, squadra che milita nella serie D piemontese. E’ stata la seconda gara programmata dalla società giallorossa durante il ritiro valdostano in vista del primo impegno ufficiale della stagione previsto per il 10 agosto in occasione del match di Coppa Italia che si disputerà ad Empoli.

Mister Caserta ha schierato gran parte degli uomini a sua disposizione. Il match ha certamente dato indicazioni positive sulle condizioni die singoli e più in generali dell’intera rosa sia dal punto di vista atletico sia sotto l’aspetto tecnico-tattico.

In evidenza in particolare l’attaccante Pittarello, uno degli ultimi arrivi, che si è reso protagonista di una doppietta.

Per la cronaca la gara si è conclusa con la vittoria del Catanzaro per 3-0.

Di seguito il tabellino del match:





CATANZARO – CHISOLA 3-0

MARCATORI: 20’ Pompetti, 24’ e 29’ Pittarello

CATANZARO I Tempo (4-2-3-1): Dini; Situm, Scognamillo, Brighenti, Rizzo; Petriccione, Pompetti; Volpe, Curcio, Rafele; Pittarello. All. Caserta

CATANZARO II Tempo: Pigliacelli; Piras, Antonini, Krajnc, Bonini; Pontisso, Pompetti (12′ Maiolo); Brignola, Biasci, Rafele (12′ Pagano); Iemmello. All. Caserta

CHISOLA: Bruno, Gironda, De Grassi, Viano, Benedetto, Conrotto, Rosano, Di Lernia, De Riggi, Lazzaro, Marcchisone. In panchina Montiglio, Algarotti, Audisio, Costa, Luxardo, Marmo, Spanò, Pirrotta, Rizq, Solavaggione, Suazo, Mazzone, Vagnati, Kane, Leka. All. Ascoli

ARBITRO: Andrea Bortolussi di Nichelino

1 assistente: Enrico Aimar di Nichelino

2 assistente: Simone Ambrosino di Nichelino





foto US Catanzaro