Catanzaro tra calciomercato e indisponibilità in vista della trasferta di Brescia

A pochi giorni dalla gara contro le rondinelle si è fermato nuovamente Situm mentre mister Caserta attende di poter schierare il neo acquisto Ilie che deve essere ancora ufficializzato.

Notizie buone e cattive in casa giallorossa in vista della gara di Brescia in programma domenica alle 15.00

Iniziamo da quella negativa che riguarda il nuovo stop, il secondo stagionale, da parte di Mario Situm. Il croato, a seguito di uno scontro fortuito avvenuto in allenamento con Iemmello, è dovuto uscire anzitempo sottoponendosi a specifici esami strumentali per conoscere la natura e l’entità dell’infortunio.

Si resta in attesa di conoscerne l’esito. Sta di fatto che il croato sarà comunque indisponibile per la trasferta di Brescia.

Altre news di giornata riguardano Pompetti e Brignola che, in seguito a leggeri infortuni avuti nel corso del match con il Pisa, hanno svolto lavoro differenziato e bisognerà valutare le loro condizioni nei prossimi giorni per capire se potranno essere comunque a disposizione di mister Caserta.

Buso che è rimasto fuori nelle ultime settimane, è completamente recuperato e non è escluso un suo eventuale impiego in considerazione anche delle indisponibilità sia di Compagnon sia di Situm.

Calciomercato

Alla defezione certa di Situm e a quella di Compagnon - indisponibile già dalla scorsa settimana - si contrappone l’arrivo del rumeno Rares Ilie, classe 2003 proveniente dal Nizza. Il giovane centrocampista andrà a sostituire Koutsoupias, andato al Frosinone.

È nazionale Under 21 e arriva a Catanzaro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Terminate tutte le operazioni previste per il trasferimento, il ragazzo è giunto in città e si attende che venga ufficializzato il suo arrivo in maglia giallorossa.

Per l’attacco, il DS Polito sta sondando la pista che porta al giovane di grande prospettiva Emanuele Rao della Spal. Si tratta di un esterno offensivo sinistro, classe 2006, di cui si parla un gran bene.

Diverse società di serie A tra cui Juventus, Milan e Napoli hanno seriamente dimostrato interesse per il ragazzo. Difficile pertanto che la Spal possa lasciarlo partire per farlo giocare in serie B.

Per il reparto difensivo il DS Polito sta trattando un altro giovane, Daniel Tonoli scuola Inter, che si sta mettendo in mostra con la maglia della Pergolettese in serie C.

È nato nel 2002 e gioca da centrale ma sa adattarsi anche come esterno su entrambe le fasce.

In uscita si stanno valutando le posizioni di Ceresoli che con l’attivo di Quagliata avrebbe ancora meno possibilità di trovare spazio, e di Seck il cui impiego è stato finora davvero limitato.

Maurizio Martino