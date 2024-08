Catanzaro ufficiale: arriva in Giallorosso Coulibaly. Fatta per La Mantia e Philipp Breit

Fatta per La Mantia e Philipp Breit.

Il club giallorosso si assicura le prestazioni di entrambi a breve l'annuncio

Di seguito il comunicato ufficiale dell’US Catanzaro 1929:

Arriva in Giallorosso Coulibaly

Colpo a centrocampo per il Catanzaro, che si assicura a titolo definitivo dalla Salernitana le prestazioni del calciatore senegalese Mamadou Coulibaly.

Classe 1999, il centrocampista ha giocato nella scorsa stagione a Palermo in Serie B, collezionando 19 presenze e una rete con i rosanero.

In precedenza aveva giocato in Serie B con Carpi, Virtus Entella, Trapani, Salernitana (124 presenze e 10 reti in cadetteria) e Ternana e in Serie A con Salernitana, Udinese e Pescara (24 presenze e 2 reti complessive nel massimo campionato).

Coulibaly si lega al club giallorosso con un contratto di un anno con opzione per il secondo.