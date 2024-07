Calcio. Catanzaro-Vallorco 10-1 dichiarazioni del Mister Fabio Caserta

Catanzaro – Vallorco 10-1: Una Partenza travolgente per i Giallorossi

La prima amichevole stagionale del Catanzaro, tenutasi nel ritiro di Morgex, ha visto i giallorossi imporsi con un netto 10-1 contro l’ASD Vallorco, squadra piemontese del campionato di Promozione.

La Cronaca della Partita

La partita è iniziata con un Catanzaro aggressivo e determinato. Brignola ha aperto le marcature al 9′, seguito da Curcio al 14′. Il terzo gol è arrivato da un autogol di Bellu al 20′ dopo una bella combinazione tra Pontisso e Brignola. Curcio ha siglato la sua doppietta personale al 25′, mentre Brignola ha trovato la sua seconda rete al 44′. Rafele ha chiuso il primo tempo con un gol allo scadere.

Nel secondo tempo, nonostante i numerosi cambi, il Catanzaro ha continuato a dominare. Antonini ha segnato al 67′, seguito da Popescu al 68′. Biasci ha realizzato l’ottavo gol al 28′ e Situm ha chiuso le marcature per i giallorossi al 41′. L'unica rete del Vallorco è stata siglata dal subentrato Delishaj al 31′.

Le Dichiarazioni del Mister Fabio Caserta

Al termine della gara, l'allenatore Fabio Caserta si è detto soddisfatto: "Questa amichevole è stata utile per mettere minutaggio nelle gambe dei ragazzi e per sviluppare il lavoro tecnico-tattico insieme a quello fisico. Abbiamo molti volti nuovi e queste partite sono fondamentali per prepararci alle gare ufficiali, iniziando dalla Coppa Italia contro l’Empoli". Caserta ha elogiato anche il ritiro a Morgex: "Ho trovato ragazzi vogliosi di lavorare sodo in un contesto ideale per gli allenamenti, con un clima eccezionale".

L'incontro ha attirato un centinaio di spettatori, inclusi molti tifosi del Catanzaro. Prima della partita, l’US Catanzaro ha consegnato una maglia al presidente della LND – FIGC, Marco Albarello. C'è stato anche uno scambio di doni con il vicesindaco di Cuorgné, Giovanni Crisafulli, che ha offerto alcuni volumi sulle bellezze del suo territorio ai dirigenti giallorossi.

Questa prima uscita stagionale del Catanzaro rappresenta un ottimo inizio, evidenziando la preparazione e la determinazione della squadra per la nuova stagione.

Catanzaro – Vallorco 10 -1

IL TABELLINO

I Marcatori del Match

- 9′ Brignola

- 14′ Curcio

- 20′ Bellu (aut.)

- 25′ Curcio

- 44′ Brignola

- 45′ Rafele

- 67′ Antonini

- 68′ Popescu

- 28′ Biasci

- 31′ Delishaj (Vallorco)

- 41′ Situm

La Formazione del Catanzaro

Primo Tempo (4-2-3-1):

- Pigliacelli; Piras, Scognamillo, Krajnc, Bonini; Petriccione, Pontisso; Brignola, Curcio, Rafele; Iemmello.

- All. Caserta

Secondo Tempo (4-2-3-1):

- Dini; Situm, Brighenti, Antonini, Morleo; Maiolo, Pompetti; Popescu (31′ Megna), Rafele (24′ Volpe), Iemmello (17′ Rizzo); Biasci.





La Formazione dell’ASD Vallorco

- Faccio; Rossin, Bellu, Fiolo, Nicolasi; Ottino, Vittone, Starnai; Yon C., Prandoni, Yon A.

- Panchina: Castagna, Bartolini, Borgia, Delishaj, Delli Carri, El Imlali, Ellena, Garetto, Gobbato, Jerzercic, Ponzetto, Roscio, Pizzormo.

- All. Pizzorno (Fonte US Catanzaro 1929)