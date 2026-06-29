Catanzaro vicino a Nicolò Postiglione, difensore del Pineto: manca solo l'ufficialità

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Catanzaro rinforza la difesa con un giovane di prospettiva: in arrivo Nicolò Postiglione dal Pineto

Il Catanzaro è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato per rafforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso avrebbe definito l'operazione per Nicolò Postiglione, promettente difensore centrale del Pineto, e si attende ormai soltanto l'annuncio ufficiale.

L'eventuale arrivo del giovane centrale rappresenterebbe un investimento importante in ottica presente e futuro, confermando la volontà della società di costruire una rosa competitiva puntando anche su profili emergenti del panorama calcistico italiano.

Chi è Nicolò Postiglione

Classe 2005, nato a Chieti il 16 aprile 2005, Nicolò Postiglione è un difensore centrale di piede destro alto 1,90 metri, caratteristiche che gli consentono di imporsi nel gioco aereo e nei duelli fisici.

Nonostante la giovane età, ha già maturato un'esperienza significativa tra settore giovanile e calcio professionistico, mettendosi in evidenza soprattutto nell'ultima stagione con la maglia del Pineto.

Scheda tecnica

Nome: Nicolò Postiglione

Nicolò Postiglione Data di nascita: 16 aprile 2005

16 aprile 2005 Luogo di nascita: Chieti

Chieti Età: 21 anni

21 anni Altezza: 1,90 m

1,90 m Nazionalità: Italiana

Italiana Ruolo: Difensore centrale

Piede preferito: Destro

Una stagione da protagonista con il Pineto

La stagione 2025/2026 ha rappresentato quella della definitiva consacrazione nel calcio professionistico.

Con il Pineto, nel girone B di Serie C, Postiglione ha collezionato:

35 presenze in campionato;

in campionato; 3 gol , un dato significativo per un difensore centrale;

, un dato significativo per un difensore centrale; 6 ammonizioni ;

; quasi sempre titolare con numerose gare disputate per tutti i 90 minuti.

Ha inoltre preso parte ai Playoff di Serie C, confermando affidabilità e continuità di rendimento anche nella fase più delicata della stagione.

Nelle ultime settimane del campionato è stato uno dei punti fermi della retroguardia abruzzese, disputando praticamente tutte le gare da titolare e mostrando personalità, concentrazione e buone qualità in fase di impostazione.

Il percorso di crescita

Il percorso di Nicolò Postiglione è iniziato nel settore giovanile del Pescara, prima di passare al Chieti e successivamente al Monza, dove ha disputato il campionato Primavera 1, uno dei tornei giovanili più competitivi d'Italia.

Nel luglio 2025 è approdato al Pineto da svincolato, scelta che gli ha permesso di trovare continuità tra i professionisti e di attirare l'interesse di diversi club di categoria superiore.

Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito la maglia della nazionale italiana Under 20, ulteriore testimonianza delle qualità riconosciute al giovane difensore.

Perché il Catanzaro punta su Postiglione

L'eventuale acquisto di Nicolò Postiglione rientra perfettamente nella strategia del Catanzaro, orientata a valorizzare giovani calciatori già pronti per il calcio professionistico.

Il centrale abruzzese abbina:

struttura fisica importante ;

; buona lettura difensiva;

efficacia nel gioco aereo;

discreta capacità di impostazione;

margini di crescita ancora molto elevati.

Caratteristiche che potrebbero renderlo una valida alternativa, ma anche un investimento in prospettiva per il reparto difensivo giallorosso.

Si attende soltanto l'annuncio ufficiale

Al momento manca soltanto l'ufficialità, ma l'operazione viene considerata ormai in dirittura d'arrivo.

Se tutto verrà confermato, il Catanzaro aggiungerà alla propria rosa uno dei giovani difensori italiani più interessanti emersi nell'ultima stagione di Serie C, proseguendo il lavoro di costruzione della squadra in vista del prossimo campionato.

Fonte: Gianluca Di Marzio.