Catanzaro vs Juventus Next Gen 2-5: Fabio Caserta analizza la sconfitta in amichevole (Video)

AOSTA - Nell'ultima amichevole del ritiro in Valle d'Aosta, il Catanzaro subisce una pesante sconfitta per 2-5 contro la Juventus Next Gen. La partita, che ha visto i giallorossi cedere sotto i colpi dei giovani talenti bianconeri, ha offerto spunti di riflessione importanti per il tecnico Fabio Caserta.





La Partita

Il match si è concluso con un primo tempo dominato dalla Juventus Next Gen, in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Perotti e Cudrig. Nel secondo tempo, un autogol di Scognamillo ha portato il risultato sul 3-0, prima che Pagano accorciasse le distanze. Tuttavia, i gol di Gonzales e Biasci per la Juventus hanno reso vano il secondo gol di Pagano, con Da Graca che ha chiuso definitivamente i conti.





Marcatori:

39' Perotti

44' Cudrig

5' st Scognamillo (autogol)

18' st Pagano

29' st Gonzales

31' st Biasci

38' st Da Graca

Formazioni:

Catanzaro (3-4-2-1):

Dini; Brighenti, Antonini (1' st Scognamillo), Krajnc (1' st Bonini); Volpe (1' st Situm), Petriccione (1' st Pompetti), Pontisso (25' st Maiolo), Turicchia; Compagnon (17' st Piras), Iemmello (1' st Biasci); Pittarello (17' st Pagano).

Allenatore: Fabio Caserta





Juventus Next Gen (3-4-2-1):

Scaglia Simone (26' st Fuscaldo), Savio (13' st Puczka), Cudrig (13' st Palumbo), Peeters (cap) (13' st Gonzalez), Perotti (28' st Vacca), Scaglia Filippo (13' st Citi), Mulazzi (13' st Florea), Owusu (13' st Macca), Mancini (13' st Ripani), Ledonne (13' st Da Graca), Amaradio (13' st Quattrocchi)

Allenatore: Paolo Montero





Analisi del dopogara le dichiarazioni di Mister Fabio Caserta

Nella conferenza stampa post-partita, Mister Fabio Caserta ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione del Catanzaro contro la Juventus Next Gen. Nonostante la sconfitta, l'allenatore ha offerto un'analisi lucida e ottimista, sottolineando i punti chiave che il team dovrà affrontare per migliorare.

Prestazione e approccio alla partita

Caserta ha esordito riconoscendo che l'approccio alla partita non è stato ottimale: "Non abbiamo approcciato bene, ma questo fa bene perché ci fa capire quanto sia difficile non affrontare col piglio giusto tutte le partite". L'allenatore ha evidenziato l'importanza di mantenere un atteggiamento competitivo sia nelle amichevoli che nelle gare di campionato.

Valutazione del Ritiro e Carichi di Lavoro

Il tecnico del Catanzaro ha parlato positivamente del ritiro estivo, descrivendolo come "un ritiro fatto con massima intensità". Ha anche menzionato i carichi di lavoro che la squadra ha affrontato, riconoscendo che potrebbero aver influito sulla prestazione durante la partita.

Correzione degli errori e prospettive future

Caserta ha sottolineato che gli errori commessi sono stati un problema collettivo: "Non è solo quando ci sono degli errori che li commette solo un reparto, li commette tutta la squadra". L'allenatore ha espresso fiducia nella capacità della squadra di correggere questi errori e di migliorare nel futuro.

Mercato e nuovi arrivi

Infine, il mister ha espresso serenità riguardo alla situazione di mercato del Catanzaro: "Sono molto sereno perché ho una società forte e solida che sta lavorando bene". Ha riconosciuto che mancano ancora alcuni elementi, ma si è detto fiducioso nel lavoro del direttore sportivo e nella capacità della società di intervenire tempestivamente per completare la rosa.

Nonostante la sconfitta contro la Juventus Next Gen, Mister Fabio Caserta si è mostrato ottimista riguardo al futuro del Catanzaro. Ha evidenziato l'importanza di apprendere dagli errori e di mantenere un atteggiamento positivo, sottolineando la solidità della società e la dedizione dei suoi giocatori.