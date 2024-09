Catanzaro vs Modena: programmata la prevendita per l'8ª giornata di Serie B

8ª Giornata Serie BKT: Catanzaro vs Modena – Prevendita Biglietti e Analisi Prepartita

La tanto attesa 8ª giornata di Serie BKT vede di fronte Catanzaro e Modena, due squadre in cerca di riscatto e punti preziosi per migliorare la loro posizione in classifica. Il match si disputerà domenica 6 ottobre 2024 allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, e l'attesa è alle stelle.

Prevendita Biglietti Online: Disponibile su Ticketone

L'ufficialità dell'apertura delle vendite dei biglietti sta per arrivare: da martedì 1° ottobre 2024 alle ore 15:00 sarà possibile acquistare i tagliandi su Ticketone, con la prevendita che chiuderà il giorno della partita, domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15:00. Per evitare di rimanere senza biglietto, i tifosi sono invitati ad acquistare i tagliandi il prima possibile.

Dove acquistare i biglietti: punti vendita autorizzati

Oltre alla prevendita online, i biglietti possono essere acquistati presso i seguenti punti vendita autorizzati nella città di Catanzaro:

Analisi del Match: Stato di Forma delle Squadre

Il Catanzaro si presenta a questa partita al 16° posto in classifica, con 7 punti accumulati nelle prime 7 giornate, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte. Con una differenza reti di -1 (5 gol fatti e 6 subiti), la squadra allenata da Vivarini cerca di sfruttare il fattore campo per riscattare una partenza difficile.

Dall'altra parte, il Modena si trova in 13ª posizione con 8 punti. Con due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, i gialloblù hanno segnato 10 gol, ma ne hanno subiti altrettanti, dimostrando una difesa vulnerabile. Tuttavia, la formazione emiliana è sempre pericolosa in fase offensiva, e potrebbe dare filo da torcere al Catanzaro.

Cosa Aspettarsi dalla Partita?

La sfida promette equilibrio, con entrambe le squadre determinate a migliorare la loro posizione in classifica. Il Catanzaro farà leva sul supporto dei suoi tifosi, mentre il Modena punterà sull'efficacia offensiva per conquistare punti preziosi in trasferta.