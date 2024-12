Calcio 18ª giornata. Catanzaro vs Spezia: statistiche, analisi e anticipazioni della 18ª giornata di serie B

Catanzaro vs Spezia: La Grande Sfida della 18ª Giornata di Serie BKT

La 18ª giornata della Serie BKT porta con sé un incontro carico di attese: Catanzaro contro Spezia, un match che promette spettacolo e che potrebbe influire significativamente sulla classifica.

Le Precedenti Sfide

Il Catanzaro si presenta con un curriculum positivo nei confronti diretti: imbattuto in cinque degli ultimi sei scontri con lo Spezia (2 vittorie, 3 pareggi), inclusi i successi dello scorso campionato con un 3-0 in casa e un 1-1 in Liguria. La squadra calabrese spera di mantenere il trend positivo e consolidare la sua posizione in classifica.

Stato di Forma

Il Catanzaro arriva al match con due vittorie consecutive, superando Palermo e Brescia nelle ultime giornate. Questa serie di successi rappresenta una grande iniezione di fiducia per i ragazzi di Fabio Caserta, che puntano alla terza vittoria consecutiva per la prima volta da febbraio-marzo 2024.

Dall’altra parte, lo Spezia si distingue come una delle squadre più difficili da battere in trasferta. I liguri hanno pareggiato 12 delle 18 partite giocate fuori casa nel 2024, dimostrando una grande solidità difensiva e capacità di gestione del gioco.

Statistiche Chiave

Gol segnati : Il Catanzaro ha realizzato 22 gol in stagione, mentre lo Spezia è più prolifico con 27 reti. Difesa solida : Lo Spezia ha subito solo 10 gol finora, contro i 18 del Catanzaro. Giocatori da tenere d’occhio : Pietro Iemmello, capocannoniere del Catanzaro con 9 reti, guida l’attacco giallorosso. Per lo Spezia, Francesco Pio Esposito, autore di 8 gol, rappresenta la principale minaccia offensiva.



Statistiche in Casa e Fuori Casa

Catanzaro in casa : La squadra giallorossa ha giocato 9 partite, ottenendo 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. Ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9, dimostrando un buon rendimento al "Nicola Ceravolo". Catanzaro in trasferta : Fuori casa, il Catanzaro ha ottenuto 1 vittoria, 6 pareggi e 1 sconfitta su 8 partite, con 8 gol segnati e 9 subiti. Spezia in casa : I liguri si confermano solidi nel proprio stadio con 7 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta in 8 partite, segnando 18 gol e subendone solo 4. Spezia in trasferta : Fuori casa, lo Spezia ha collezionato 2 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta su 9 partite, realizzando 9 reti e subendone 6.



Analisi Tecnica

Il confronto si presenta come uno scontro tra filosofie di gioco opposte. Il Catanzaro punta sulla costruzione paziente e l’efficienza in attacco, mentre lo Spezia si affida a una difesa solida e alla capacità di sfruttare le occasioni.

Fabio Caserta e Luca D'Angelo, i due allenatori, vantano stili diversi ma una visione chiara del gioco. Il primo cerca di massimizzare il rendimento dei suoi attaccanti, mentre il secondo si concentra sul blocco difensivo e le transizioni rapide.

Conclusioni

L'appuntamento è fissato per il 21 dicembre 2024 alle 17:15. Entrambe le squadre hanno molto da guadagnare e ancor più da perdere. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire chi tra Catanzaro e Spezia saprà conquistare i tre punti. Restate aggiornati per analisi post-partita e commenti esclusivi.

