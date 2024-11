Cisl Magna Grecia su aggressione primario Lamezia

La Cisl Magna Grecia, la Fp-Cisl Magna Grecia e la Cisl Medici Magna Grecia esprimono la più profonda solidarietà al dott. Rosarino Procopio, primario del Pronto soccorso di Lamezia Terme, vittima di una vile aggressione mentre svolgeva il suo dovere al servizio della comunità.



«Ancora una volta - commentano i segretari generali Daniele Gualtieri (Cisl), Antonino D’Aloi (Fp-Cisl) e Luciana Carolei (Cisl Medici) - ci troviamo a condannare un atto di violenza contro chi è impegnato ogni giorno per salvaguardare la salute dei cittadini.



In un momento storico in cui le aggressioni al personale sanitario sono in preoccupante aumento, ribadiamo con forza la necessità di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro per tutti gli operatori sanitari, ed in tal senso le normative introdotte di recente dal Governo rappresentano un primo, importante passo per contrastare queste gravi aggressioni.



Ci congratuliamo per l’operato tempestivo e risoluto della Polizia di Stato, che proprio in applicazione della nuova normativa ha potuto arrestare in flagranza differita l’aggressore.



La Cisl si impegna a mantenere alta l’attenzione e a sostenere ogni iniziativa volta alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori della sanità e di tutte le cosiddette helping professions, affinché si investa sempre più nella prevenzione, ma anche nella più severa repressione di questi fenomeni intollerabili».