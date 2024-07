Comitato Contro l’Autonomi Differenziata – Maida

MAIDA, 27 LUG -Costituito giovedì 25 luglio anche a Maida il Comitato promotore per il sostegno dell’iniziativa referendaria contro l’autonomia differenziata.

Hanno preso parte al nucleo costitutivo il circolo locale del Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e i sindacati della CGIL, SPI e UIL.

Il Comitato è aperto all’associazionismo, al civismo e a tutti i cittadini per coinvolgere il più possibile su un’iniziativa che va oltre i partiti e interessa l’intera comunità nazionale.

In una nota il Comitato ha dichiarato “questa volta l’ impegno referendario deve far sentire tutti coinvolti, specie i cittadini residenti nel Meridione. L’applicazione di questa legge vedrà aumentare i divari economici e sociali tra le varie aree del Paese. Una legge che interessa ventitre materie, con un particolare impatto su settori importanti quali la sanità, la scuola, il trasporto pubblico e le politiche energetiche. Occorre uno sforzo comune con protagonisti principali i cittadini che, aldilà dell’appartenenza politica, devono essere consapevoli che senza l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata l’Italia sarà più debole, divisa e con cittadini di serie A e serie B, con le regioni del Sud e la Calabria in particolare che rimarranno indietro e sempre più lasciate sole.”

Il comitato referendario di Maida ha fissata la data del primo banchetto per giorno 5 agosto presso rione Le Croci a partire dalle ore 20. Seguiranno altri banchetti organizzati per coinvolgere i cittadini sul resto del territorio comunale. Si’ all’Italia libera, unita e giusta.