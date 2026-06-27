Comunicazione urgente per correzione titolo su comunicato
Gentile redazione,
vi scrivo in merito al comunicato stampa recentemente pubblicato relativo alla mostra “Transizioni - Mostra personale di Carla Pugliano”.
Mi permetto di segnalarvi che è presente un errore nel titolo: invece di “Transizioni è Transazioni”.
Poiché si tratta del titolo della mostra, elemento particolarmente rappresentativo del progetto, l’errore ha purtroppo generato un certo malcontento da parte dell’artista e potrebbe creare fraintendimenti o un danno di immagine/comunicazione.
Comprendo perfettamente che, se si fosse trattato di un dettaglio interno al testo, non avrei neppure ritenuto necessario intervenire, ma trattandosi del titolo vi chiedo cortesemente se fosse possibile valutare una correzione.
Vi sarei davvero molto grata per l’eventuale disponibilità e per l’attenzione.
Grazie infinite per la collaborazione.
Cordiali saluti
Giuseppina Irene Groccia
www.lartechemipiace.com
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