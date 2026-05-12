concorso internazionale Un monte di poesia XX edizione
il concorso Un Monte di Poesia è arrivato alla XX edizione un traguardo importante per un premio letterario che non ha sovvenzioni statli , il ringraziamente va a tutti i partecipanti che ogni anno ci danno fiducia partecipando , di seguito il regolamento
Premio letterario internazionale: “UN MONTE DI POESIA” 2026 XX edizione
Patrocinato dall' Amministrazione comunale, dalla Proloco di Abbadia San Salvatore (SI)
e con la collaborazione dell' Accademia Vittorio Alfieri di Firenze.
Sezioni:
1) Poesia a tema: “La montagna”: vita, costumi, folklore, paesaggio.
2) Poesia in verso libero (a tema libero): poesie edite o inedite.
3) Poesia in metrica , premio Dalmazio Masini (a tema libero):
poesie edite ed inedite esclusivamente in metrica classica
4) Racconto breve: racconto a tema libero ogni racconto dovrà essere contenuto entro quattro fogli A4, dati compresi, (circa ottomila battute)
Premi speciali: Autore del territorio: elaborati di autori del comprensorio amiatino.
Autore d’oltre confine: elaborati in lingua madre di autori non italiani o residenti all’estero
Possono partecipare poeti italiani e stranieri (con elaborati in lingua e traduzione in italiano).
PREMI:
Poesia a tema: “La montagna” e “a tema libero”: 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena
Poesia in metrica classica, premio Dalmazio Masini 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena
Racconto breve: 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena
Premi speciali: Coppa e pergamena
Per tutte le sezioni: fino al 3° classificato coppa e pergamena e, per eventuali segnalazioni di merito medaglia e pergamena
Contributo: ( per un massimo di tre elaborati per ogni sezione) euro10 per il primo elaborato e di euro 5 per ognuno dei successivi
- tramite POSTEPAY intestato a Tiziana Curti N. 5333 1711 6655 7013
- bonifico bancario intestato a :Tiziana Curti su IBAN IT57X3608105138252932352970
indirizzo email di spedizione: [email protected]
Scadenza: Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2026
Data di premiazione: Domenica 25 Ottobre 2026
Modalità di editing e di invio e per eventuali comunicazioni:
consultare quanto riportato sul sito: https:\\unmontedipoesia.wordpress.com
Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 3395904072
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.