concorso internazionale Un monte di poesia XX edizione

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il concorso Un Monte di Poesia è arrivato alla XX edizione un traguardo importante per un premio letterario che non ha sovvenzioni statli , il ringraziamente va a tutti i partecipanti che ogni anno ci danno fiducia partecipando , di seguito il regolamento

Premio letterario internazionale: “UN MONTE DI POESIA” 2026 XX edizione

Patrocinato dall' Amministrazione comunale, dalla Proloco di Abbadia San Salvatore (SI)

e con la collaborazione dell' Accademia Vittorio Alfieri di Firenze.

Sezioni:

1) Poesia a tema: “La montagna”: vita, costumi, folklore, paesaggio.

2) Poesia in verso libero (a tema libero): poesie edite o inedite.

3) Poesia in metrica , premio Dalmazio Masini (a tema libero):

poesie edite ed inedite esclusivamente in metrica classica

4) Racconto breve: racconto a tema libero ogni racconto dovrà essere contenuto entro quattro fogli A4, dati compresi, (circa ottomila battute)

Premi speciali: Autore del territorio: elaborati di autori del comprensorio amiatino.

Autore d’oltre confine: elaborati in lingua madre di autori non italiani o residenti all’estero

Possono partecipare poeti italiani e stranieri (con elaborati in lingua e traduzione in italiano).

PREMI:

Poesia a tema: “La montagna” e “a tema libero”: 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena

Poesia in metrica classica, premio Dalmazio Masini 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena

Racconto breve: 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena

Premi speciali: Coppa e pergamena

Per tutte le sezioni: fino al 3° classificato coppa e pergamena e, per eventuali segnalazioni di merito medaglia e pergamena

Contributo: ( per un massimo di tre elaborati per ogni sezione) euro10 per il primo elaborato e di euro 5 per ognuno dei successivi

tramite POSTEPAY intestato a Tiziana Curti N. 5333 1711 6655 7013

bonifico bancario intestato a :Tiziana Curti su IBAN IT57X3608105138252932352970

indirizzo email di spedizione: [email protected]

Scadenza: Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2026

Data di premiazione: Domenica 25 Ottobre 2026

Modalità di editing e di invio e per eventuali comunicazioni:

consultare quanto riportato sul sito: https:\\unmontedipoesia.wordpress.com

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 3395904072