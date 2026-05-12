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concorso internazionale Un monte di poesia XX edizione

Redazione
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Articolo segnalato da: tiziana Curti
concorso internazionale Un monte di poesia XX edizione
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il concorso Un Monte di Poesia è arrivato alla XX edizione un traguardo importante per un premio letterario che non ha sovvenzioni statli , il ringraziamente va a tutti i partecipanti che ogni anno  ci danno fiducia partecipando , di seguito il  regolamento

 

Premio letterario internazionale: “UN MONTE DI POESIA” 2026 XX edizione

Patrocinato dall' Amministrazione comunale, dalla Proloco di Abbadia San Salvatore (SI)

e con la collaborazione dell' Accademia Vittorio Alfieri di Firenze.

 

Sezioni:

       1)   Poesia a tema: “La montagna”: vita, costumi, folklore, paesaggio.

       2)   Poesia in verso libero (a tema libero): poesie edite o inedite.

       3)   Poesia in metrica , premio Dalmazio Masini (a tema libero):

             poesie edite ed inedite esclusivamente in metrica classica

       4)   Racconto breve: racconto a tema libero ogni racconto dovrà essere contenuto entro quattro fogli A4, dati compresi, (circa ottomila battute)

Premi speciali:  Autore del territorio: elaborati di autori del comprensorio amiatino.

      Autore d’oltre confine: elaborati in lingua madre di autori non italiani o residenti all’estero

Possono partecipare poeti italiani e stranieri (con elaborati in lingua e traduzione in italiano).

PREMI:

Poesia a tema: “La montagna” e “a tema libero”: 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena

Poesia in metrica classica, premio Dalmazio Masini 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena

Racconto breve: 1° premio: Assegno di € 150,00 - Coppa e pergamena

Premi speciali: Coppa e pergamena

Per tutte le sezioni: fino al 3° classificato coppa e pergamena e, per eventuali segnalazioni di merito medaglia e pergamena

Contributo: ( per un massimo di tre elaborati per ogni sezione) euro10 per il primo elaborato e di euro 5 per ognuno dei  successivi

  • tramite POSTEPAY intestato a Tiziana Curti N. 5333 1711 6655 7013
  • bonifico bancario intestato a :Tiziana Curti su IBAN  IT57X3608105138252932352970

indirizzo email di spedizione:  [email protected]

Scadenza: Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro il  31 luglio 2026

Data di premiazione: Domenica 25 Ottobre 2026

Modalità di editing e di invio e per eventuali comunicazioni:

consultare quanto riportato sul sito:  https:\\unmontedipoesia.wordpress.com

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 3395904072

 

 


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Argomenti:
concorso-letterario premio-poesia poesia-montagna racconto-breve scadenza-31-luglio-2026

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