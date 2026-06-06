Convegno sul 900 a Palazzo Valentini di ANIOC e ANILDD premiata la scrittrice istituzionale Melinda Miceli

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il 4 giugno 2026, nella Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini a Roma, si è svolto il convegno nazionale “Il Novecento: radici, trasformazioni e coscienza sociale nella cultura italiana contemporanea”, promosso da A.N.I.L.D.D. (Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro, Disabilità e Disagio Sociale) e ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche).

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Fondazione Marconi, Gilda degli Insegnanti, EUNAP, Conf. Agr. Italy e di numerose altre realtà istituzionali e associative.

Ideatori dell'evento sono stati il Cav. Maestro Gaspare Maniscalco, Direttore Nazionale Cultura e Musica di A.N.I.L.D.D. e ANIOC, e il Prof. Ing. Pasquale Marasco, Presidente Nazionale A.N.I.L.D.D., con la collaborazione organizzativa del Cav. Dott. Gino Marcoccia, Delegato ANIOC Roma. La manifestazione è stata condotta dalla giornalista e attrice Michela Diamanti.

Particolari ringraziamenti sono stati rivolti all'On. Antonio Giammusso, Consigliere del Comune di Roma, per la concessione della sede istituzionale.

Ha aperto i lavori l'On. Fabrizio Santori, Segretario d'Aula del Comune di Roma, portando il saluto dell'Amministrazione Capitolina e sottolineando il valore culturale e sociale dell'iniziativa.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all'On. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, per il patrocinio concesso e per il messaggio augurale inviato all'evento.

Il Prof. Ing. Pasquale Marasco ha illustrato l'evoluzione della società italiana nel Novecento, con particolare attenzione ai temi della disabilità, dell'inclusione e del disagio sociale.

Il Prof. Dott. Giulio Tarro Presidente del Centro Studi A.N.I.L.D.D., virologo e docente universitario di fama internazionale, ha ripercorso le principali conquiste scientifiche del secolo scorso, soffermandosi sugli insegnamenti della pandemia da Covid-19 e sulle prospettive della ricerca medica.

Il Maestro Gaspare Maniscalco ha analizzato il ruolo di musica, arte e cultura nella costruzione dell'identità collettiva e nella crescita sociale.

Il Cav. Dott. Gino Marcoccia ha evidenziato il valore dell'associazionismo e delle onorificenze come strumenti di promozione del merito e della cittadinanza attiva.

Il Prof. Dott. Massimo Persia, tossicologo, già Direttore del SERT e docente presso UniCamillus, ha affrontato il tema delle nuove dipendenze e dell'uso eccessivo dei videogiochi tra i giovani.

Mons. Antonio Staglianò ha proposto una riflessione sul cambiamento della coscienza collettiva e sui valori della società contemporanea.

Sono inoltre intervenuti il Prof. Giuseppe Bellantonio, l'Ing. Antonio Moretta e la Dott.ssa Sabrina Morelli, giornalista, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva, contribuendo al dibattito con ulteriori approfondimenti culturali e sociali.

Nel corso della manifestazione sono state consegnate pergamene e targhe a personalità distintesi nei campi delle istituzioni, della cultura, della scienza, dell'informazione, dell'associazionismo e dell'impegno civile.

Tutti i relatori hanno ricevuto una pergamena ufficiale. Riconoscimenti speciali sono stati conferiti all'On. Fabrizio Santori, all'On. Agostino Giammusso e al Prof. Giulio Tarro.

Tra i premiati figurano inoltre:

Dott. Fulvio Rocco, già Prefetto di Roma;

Dott. Alessandro Nardelli, giornalista e direttore di importanti testate;

On. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio;

On. Marco Rizzo;

On. Gennaro Sangiuliano;

On. Angelo Tripodi, Consigliere della Regione Lazio.

Per il mondo associativo sono stati premiati:

Dott. Giacomo Rosa, Presidente SVIMAR;

Dott. Giuseppe Tripodi, Presidente del Premio Bronzi di Riace;

Dott. Marco Clementi, Amministratore Delegato EUNAP e Presidente A.N.I.L.D.D. Lazio.

Nel settore culturale e artistico sono stati insigniti:

Dott.ssa Melinda Miceli, scrittrice Saggista istituzionale e critica d'arte di rilievo internazionale, ambasciatrice culturale di vari enti, Console di Wikipoesia, Presidente International art Prize Giotto, Premio internazionale La Fenice d'oro etc ...direttore artistico di The Best in The world, Corriere Nazionale e Stampa Parlamento.

Dott.ssa Carmen De Rosa, giornalista, conduttrice televisiva e Presidente A.N.I.L.D.D. Basilicata.

Dott.ssa Donatella Cotesta, attrice, regista e Vicepresidente del Dipartimento Cultura A.N.I.L.D.D.

Premiata anche la stilista Eleonora Altamore per il contributo all'eccellenza creativa italiana.

Per il Veneto sono stati riconosciuti Luca Lapo, DJ e Presidente A.N.I.L.D.D. Veneto, e la Dott.ssa Odette Mussolin, Vicepresidente regionale.

Per il settore dell'innovazione è stato premiato l'Ing. Massimiliano Gattoni, esperto di intelligenza artificiale e Presidente del Dipartimento A.I. e Nuove Tecnologie del Centro Studi A.N.I.L.D.D.

Un riconoscimento è stato inoltre attribuito al Dott. Rocco Antonio Grieci, Presidente Nazionale di Conf. Agr. Italy, tra gli enti patrocinatori dell'evento.

Il convegno ha confermato la capacità di A.N.I.L.D.D. e ANIOC di creare un dialogo costruttivo tra istituzioni, accademia, professioni, cultura, arte e volontariato. Il Novecento è stato interpretato non solo come memoria storica, ma come patrimonio di valori ed esperienze capace di orientare il presente e il futuro.

La partecipazione di amministratori pubblici, scienziati, medici, giornalisti, artisti, scrittori e rappresentanti del terzo settore ha testimoniato il ruolo della cultura come strumento fondamentale di inclusione, consapevolezza

e progresso sociale.

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte

Cav. Dott. Martino Sgalambro