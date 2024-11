Coppa Davis- Italia in semifinale di Coppa Davis: battuta l'Argentina 2-1

l'Italia in semifinale, Argentina battuta 2-1 con un doppio stellare

L'Italia vola in semifinale alla Coppa Davis 2024 dopo una spettacolare rimonta sull'Argentina, conclusasi con il punto decisivo conquistato nel doppio dalla coppia Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, torneranno in campo sabato alle 13 contro l’Australia, per il remake della finale dello scorso anno.

Una sfida combattuta: dall’inizio difficile alla rimonta

Il tie contro l'Argentina è iniziato in salita con la sconfitta di Lorenzo Musetti, battuto 6-4, 6-1 da Francisco Cerundolo, che ha dominato con un gioco solido e costante. Gli azzurri hanno però reagito con Jannik Sinner, che ha riportato il punteggio in parità grazie a una vittoria schiacciante su Sebastian Baez per 6-2, 6-1.

Tutto si è deciso nel doppio, dove Sinner e Berrettini, per la prima volta insieme nella competizione, hanno dimostrato grande affiatamento. Gli italiani hanno superato gli esperti doppisti argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni con il punteggio di 6-4, 7-5, in un match che ha messo in luce la qualità al servizio e la capacità di gestire i momenti chiave.

Una coppia vincente per l'Italia

Nel doppio decisivo, Sinner e Berrettini hanno sfoderato un gioco impeccabile, mostrando intesa e determinazione. Dopo aver perso una palla break all’inizio, gli azzurri hanno preso il controllo del match con un break nel nono gioco del primo set, conquistato grazie a una risposta aggressiva e a un pallonetto perfetto di Berrettini. Il secondo set è stato più combattuto, ma il break decisivo sul 6-5 ha sancito la vittoria.

Australia prossima avversaria

Sabato alle 13, l’Italia affronterà l’Australia nella semifinale. Sarà una sfida dal sapore speciale, considerando che proprio gli australiani hanno battuto gli azzurri nella finale dello scorso anno. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Le parole dei protagonisti

Al termine del match, Filippo Volandri ha elogiato la prestazione della squadra: "Abbiamo dimostrato grande carattere. Dopo una partenza difficile, siamo riusciti a rimanere uniti e concentrati. Sinner e Berrettini sono stati straordinari nel doppio".

Anche Berrettini ha espresso la sua soddisfazione: "È stato incredibile giocare con Jannik. Ci siamo capiti alla perfezione e abbiamo dato tutto in campo".

Sinner, dal canto suo, ha sottolineato l'importanza della vittoria: "Questa semifinale è il risultato del lavoro di tutta la squadra. Ora siamo pronti per l’Australia".

Risultati del tie Italia-Argentina

Cerundolo b. Musetti 6-4, 6-1

Sinner b. Baez 6-2, 6-1

Sinner/Berrettini b. Gonzalez/Molteni 6-4, 7-5

L’avventura azzurra continua, con la semifinale che promette emozioni e spettacolo. L’Italia punta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Coppa Davis.