Coppa Davis: Italia trionfa, Sinner e Berrettini protagonisti

L'Italia conquista la terza Coppa Davis, la seconda consecutiva. Sinner: "Trofeo da condividere con il popolo italiano". Berrettini: "Orgoglioso di rappresentare l’Italia".

Coppa Davis, trionfo azzurro: Sinner, Berrettini e Volandri celebrano la vittoria storica

L'Italia conquista la terza Coppa Davis della sua storia, la seconda consecutiva. Protagonisti Jannik Sinner e Matteo Berrettini, con il capitano Filippo Volandri a guidare una squadra che ha fatto sognare il tennis tricolore.

Il tennis italiano riscrive la storia con un successo straordinario nella Coppa Davis 2024, aggiudicandosi il prestigioso trofeo per la terza volta, dopo i trionfi del 1976 e del 2023. Una vittoria che certifica il momento d’oro di questo sport nel Belpaese e che chiude un anno da incorniciare.

Sinner: "Trofeo da condividere con il popolo italiano"

Jannik Sinner, protagonista assoluto della spedizione azzurra, ha condiviso le sue emozioni dopo la vittoria. "Oggi è stata dura, la pressione era tanta, ma abbiamo dato tutti il massimo", ha dichiarato il numero uno d’Italia. "Sono felice di poter dedicare questo trofeo al popolo italiano. È stato un anno intenso e ci tenevo a esserci, altrimenti non sarei venuto".

L’altoatesino ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: "Con Matteo in campo è tutto diverso, ma anche Musetti, Vavassori e Bolelli hanno dato un contributo fondamentale. È un successo costruito da tutti". Sinner ha poi riflettuto sul suo percorso personale: "Cerco sempre di migliorarmi e trovare nuove soluzioni contro gli avversari. Nulla è mai scontato".

Berrettini: "Orgoglioso di rappresentare l'Italia"

Matteo Berrettini, al rientro dopo un periodo complicato, ha vissuto con entusiasmo il trionfo azzurro. "Questa Coppa è stata voluta con il cuore. Dopo tante vicissitudini dentro e fuori dal campo, tornare a rappresentare l’Italia è una grande soddisfazione", ha raccontato.

Berrettini non ha nascosto l’ammirazione per Sinner: "Jannik è stato di parola, gli devo molto, non solo sul campo. La sua voglia di migliorarsi è contagiosa". Guardando al futuro, Matteo ha espresso fiducia: "Spero di mantenere questa condizione e continuare a dare il massimo per l’Italia".

L’azzurro ha anche commentato il momento magico del tennis italiano: "È un mix di talento, impegno e sostegno reciproco. Jannik è un trascinatore, ma anche le ragazze hanno fatto una stagione eccezionale".

Volandri: "Entrare nella storia non era scontato"

Il capitano Filippo Volandri ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. "Sapevamo che nulla era scontato, ma questi ragazzi sono riusciti a rendere il successo quasi inevitabile. Lo scorso anno ci eravamo promessi di entrare nella storia e lo abbiamo fatto", ha dichiarato.

Un pensiero speciale è andato a Berrettini: "Non aveva potuto giocare l’anno scorso e avevamo fatto un patto per vincere insieme. Vederlo in campo è stato emozionante". Sul futuro della squadra, Volandri ha concluso: "Ci godiamo questa vittoria, ma se l’anno prossimo Sinner decidesse di prendersi una pausa, sarebbe comprensibile. Per ora celebriamo questo momento unico".

Un successo da ricordare

La terza Coppa Davis per l’Italia rappresenta un ulteriore tassello in un periodo storico per il tennis tricolore. Con una squadra giovane, talentuosa e affiatata, il futuro sembra ancora più luminoso. Ora gli azzurri si godono un trionfo che unisce sportivi e tifosi sotto il segno del tricolore.