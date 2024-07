Coppa Italia 2024-2025: ecco chi sfideranno Catanzaro e Cosenza

Le due calabresi affronteranno Empoli e Torino al primo turno, con un possibile derby al secondo turno.

ROMA - Conclusi i campionati (recuperi e playoff esclusi), è già tempo di guardare avanti alla prossima Coppa Italia. La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri per gli accoppiamenti della prossima edizione del trofeo, delineando il percorso delle squadre partecipanti. La Juventus, vincitrice dell’ultima edizione, sarà testa di serie numero 1 e verrà inserita nella parte sinistra del tabellone. L'Inter, campione d’Italia, sarà testa di serie numero 2 e comparirà nella parte destra del tabellone. Milan, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina entreranno direttamente agli ottavi di finale, grazie alla loro posizione tra le prime otto in campionato. Il Napoli (decimo classificato) partirà dai 32esimi di finale.

Il format del torneo rimane invariato rispetto al precedente triennio: 44 squadre partecipanti, così suddivise: tutte le 20 squadre di Serie A e B più 4 club della Lega Pro.

Le partite di Catanzaro e Cosenza.

Catanzaro e Cosenza esordiranno nei 32esimi di finale, in programma il 10 e 11 agosto, entrambe in trasferta contro squadre di Serie A. Il Catanzaro, avendo chiuso l’ultimo torneo di Serie B al quinto posto, partirà in Coppa Italia dalla 25esima posizione e affronterà l’Empoli, classificatosi 17esimo in Serie A. Il Cosenza, nono in classifica nell’ultima stagione di Serie B, occuperà il posto 29 nel tabellone della Coppa Italia e sfiderà il Torino, anch’esso nono in Serie A.

La curiosità riguarda un possibile derby calabrese già nel secondo turno. Se il Catanzaro e il Cosenza riusciranno a superare Empoli e Torino, si affronteranno per la prima volta nella nuova stagione, offrendo ai tifosi un emozionante derby che arricchirà ulteriormente la competizione.

La Coppa Italia 2024-2025 promette emozioni e sorprese, con le squadre calabresi pronte a dare battaglia e magari riservare qualche colpo di scena. Per i tifosi di Catanzaro e Cosenza, l’attesa è già carica di speranze e aspettative, con il sogno di vedere le proprie squadre avanzare nel torneo e, chissà, magari incrociarsi in un indimenticabile derby.

Clicca QUI per Tutti i dettagli della Coppa Italia 2024-2025



Scarica il Tabellone della Coppa Italia 2024 - 2025