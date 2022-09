CoronaVirus. Il Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro fa un appello al Presidente Santelli: "Bene Fase 1... per la Fase2 Coinvolgimento e più risorse a Comuni e Attività Turistico Commerciali!

Alla C.a. dell’ On. Jole Santelli

- PRESIDENTE DELLA RAGIONE CALABRIA

Ilustrissima Presidente

nel salutarLa con sentito e sincero rispetto istituzionale, voglio esprimerLe ammirazione per come, nel complesso, ha gestito la fase di contenimento alla diffusione del virus da covid_19. Bisogna riconoscere che le Sue iniziative ed i provvedimenti adottati, hanno contribuito, ad oggi, a ridurre e contenere significativamente la diffusione del contagio del virus in Calabria. Ciò, naturalmente, è stato possibile anche alla task-force, da Lei opportunamente nominata, e composta da professionalità calabresi e non.

Altresì, i casi di covid_19 verificatisi nella nostra amata Regione, sono stati curati con elevata professionalità da Medici, Infermieri e Operatori Sanitari che hanno dimostrato di essere all'altezza e di saper fronteggiare una difficile pandemia quale è quella che, tuttora, ci vede coinvolti. Grande segno di spiccata professionalità ed esempio di umana solidarietà è stata anche la guarigione dei nostri connazionali di Bergamo.

Quale Sindaco di Sellia Marina Le comunico che, ad oggi, nonostante le circa 8mila persone residenti, il mio Comune non ha riscontrato alcun contagio da covid_19. Questo risultato è stato possibile grazie anche allo spirito di servizio degli addetti ai lavori, alla collaborazione tra le istituzioni civili, militari e religiose ed al comportamento diligente e responsabile dei cittadini. Un lavoro di squadra impegnativo, basato sulla corresponsabilità e senso del dovere di ciascuno.

Il.ma Presidente, la stagione estiva ormai è alle porte! Il Comune di Sellia Marina, preminentemente a vocazione turistica, vanta il riconoscimento internazionale di Bandiera Blu, conta oltre 5mila seconde case, diverse strutture alberghiere (con oltre 3mila posti letto), decine di lidi balneari e tante attività economiche. Nel periodo estivo, Sellia Marina conta circa 30mila presenze! Lei sicuramente immagina il complesso scenario di problematiche che bisogna affrontare per un'estate sicura nel tempo del coronavirus!

D’altronde ogni comune turistico, questa estate, deve prioritariamente affrontare e tutelare i cittadini (residenti e fluttuanti) sopratutto dalla pandemia in atto, oltre che garantire i servizi essenziali, il tutto, con esigue ed insufficienti risorse umane e finanziarie!!!

La "fase 2" dell'emergenza sanitaria in corso, sembra prevedere, come d’altronde è anche comprensibile, la possibilità di allentare le misure restrittive in atto. Personalmente, ritengo che è auspicabile se non addirittura opportuno, concertare e pianificare, anche insieme ai Sindaci, le misure più idonee ed appropriate atte a garantire la tutela della salute pubblica di ogni cittadino. Ritengo evidenziarLe infatti, che il Comune che mi onoro di rappresentare, così come la stragrande maggioranza dei comuni calabresi, proprio perché dovranno fare fronte ad un notevole incremento della popolazione stagionale, ritengo che non dispongono di risorse economiche ed umane sufficienti per attuare idonee misure ed elevare gli standard di sicurezza dei cittadini dall’esposizione al contagio da covid_19. Difficoltà finanziarie, credo avranno anche le attività economiche, che dovranno assicurare il distanziamento sociale e dotare i propri dipendenti ed i propri clienti di dispositivi di protezione individuale e, quindi anch’esse, è facile immaginare, hanno la necessità di essere supportate economicamente.

Per quando sopra argomentato, il Sottoscritto, si appella alla Sua sensibilità umana ed istituzionale, per far si che la Regione Calabria, per quanto possibile, #coinvolga anche i #Sindaci per #pianificare #concordemente #misure #appropriate ed #efficaci per la gestione dell’emergenza sanitaria durante la stagione estiva ed altresì adotti ogni iniziativa di #supporto #economico ai #Comuni ed alle #Attività commerciali.

Ill.ma Presidente, ci attende, dunque, una stagione estiva tanto singolare quanto molto delicata. Non dobbiamo abbassare la guardia! Con coraggio, determinazione e responsabilità di tutti e di ciascuno ce la possiamo fare!

Spero di aver fatto cosa gradita di questa mia breve riflessione, in attesa di poterLa incontrare, ossequiosi saluti.

Ing. Francesco MAURO