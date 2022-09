Coronavirus: preoccupa il bollettino dei positivi al Covid in Calabria, +31 contagi

Coronavirus: tornano a salire contagi in Calabria, +31. I casi attivi sono 544, stabili i ricoverati in rianimazione

CATANZARO, 27 SET - Tornano a crescere i casi di Coronavirus in Calabria, 31, più del doppio di ieri, con 1.870 tamponi processati, che porta il totale dei positivi da inizio pandemia a 1.952 a fronte di 195.309 esami effettuati. I casi attivi sono 544 (+31), mentre restano stabili a 1.308 i guariti e a 100 le vittime.



I ricoverati in terapia intensiva restano 2 mentre quelli nei reparti di malattie infettive sono 35 (+5). Le persone in isolamento domiciliare sono 507. Cosenza oggi registra 27 casi, 24 dei quali sono migranti, per due è in corso l'indagine sierologica è uno è contatto da caso noto. Reggio Calabria comunica due casi, Vibo un intercettato da sierologico e Catanzaro un contagio da contact tracing. Lo riferisce il bollettino della Regione.



Territorialmente, dall'inizio della pandemia, i positivi sono distribuiti a:

Catanzaro 11 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 33 deceduti.

Cosenza 12 in reparto; 121 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti.

Reggio Calabria 8 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 330 guariti; 19 deceduti.

Crotone 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia 4 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 275. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 819. (Immagine di repertorio)