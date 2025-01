Cosenza, Alvini suona l'allarme: "Salvezza sarà un'impresa, ma ci crediamo" (Video)

Conferenza stampa di Mister Alvini alla vigilia di Cosenza-Mantova: tra fiducia e voglia di riscatto





Nella sala stampa "Bergamini" di Cosenza, Mister Massimiliano Alvini ha incontrato i giornalisti per la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Mantova. Una partita che si preannuncia cruciale per il percorso dei calabresi verso l’obiettivo stagionale della salvezza in Serie B. Il tecnico, con la consueta schiettezza, ha affrontato temi legati alla squadra, al mercato e alle prospettive del campionato.





Un bilancio a metà stagione





Alvini ha fatto il punto sulla prima parte di stagione, con il Cosenza che ha totalizzato 17 punti in 20 partite. "Per come sono arrivati questi punti, sono soddisfatto della qualità del gioco e della crescita dei nostri ragazzi. Certo, abbiamo lasciato qualcosa per strada, ma il nostro obiettivo è chiaro: migliorare ogni giorno e conquistare la salvezza", ha dichiarato il mister.





Il tecnico ha ribadito la piena fiducia nel gruppo, nonostante le difficoltà dovute all'inesperienza di alcuni giocatori. "Abbiamo giovani alla prima esperienza in Serie B. Errori possono accadere, ma il nostro compito è lavorare per ridurli. Questo è un percorso di crescita, e sono certo che raggiungeremo i nostri traguardi."





Fiducia nel gruppo e attenzione al mercato





Con il mercato di gennaio in pieno svolgimento, Alvini ha preferito mantenere il focus sulla squadra attuale: "Abbiamo visto l’arrivo di un giovane di prospettiva che lavoreremo per valorizzare. Per il resto, mi fido del direttore sportivo. Io sono concentrato sul gruppo, che stimo profondamente e che sta dando tanto."





Tra le novità, l’inserimento di Artistico, che sarà pronto per scendere in campo contro il Mantova. Tuttavia, rimangono dubbi sulla presenza di Strizzolo, Ricci e Dalle Mura, mentre Cervo sarà sicuramente assente. "Valuteremo in allenamento chi potrà essere disponibile. La fiducia nei ragazzi non manca: chi scenderà in campo darà il massimo."





Preparazione e approccio alla partita





Il tecnico ha elogiato l’energia e l’atteggiamento del gruppo durante la pausa: "La squadra si è allenata con intensità e dedizione. Abbiamo nel DNA la voglia di essere aggressivi e verticali. Sono sicuro che domani vedremo queste caratteristiche sul campo."





Affrontando il Mantova, Alvini ha ricordato la gara d’andata, terminata 3-2 per i lombardi: "È una squadra con un'identità precisa, che rispettiamo molto. All'andata abbiamo commesso errori individuali che hanno compromesso il risultato. Domani vogliamo imporci, pensando al nostro gioco e determinando sul campo."





La strada verso la salvezza





Nonostante le difficoltà, Alvini mantiene una visione chiara: "Sapevamo che sarebbe stato un viaggio impegnativo. La salvezza sarà un’impresa, ma siamo determinati a raggiungerla. Questo passa attraverso lavoro, fiducia e concentrazione sul campo. Tutto il resto, come voci di mercato o situazioni societarie, non ci tocca. Siamo qui per dare il massimo e fare il meglio possibile."





Con questa mentalità, il Cosenza si prepara ad affrontare il Mantova, consapevole che ogni partita sarà fondamentale per mantenere viva la corsa salvezza. L’appuntamento è per domani, con il supporto dei tifosi che sarà ancora una volta decisivo.