Cosenza, autogol fatale e prestazione opaca: il Frosinone espugna il Marulla

Cosenza, autogol e sconfitta contro il Frosinone: una serata amara al "Marulla" (0-1)

Cosenza - Una serata da dimenticare per il Cosenza, che cade in casa contro il Frosinone per 0-1. Decisivo, in negativo, l'autogol di Martino al 13', un episodio sfortunato che condanna i rossoblù a una sconfitta sanguinosa, interrompendo la striscia positiva di sette partite. Nonostante la lunga pressione offensiva, la squadra di Alvini non è riuscita a trovare la via del gol, lasciando spazio a un Frosinone cinico e pericoloso, fermato solo dai legni in ben quattro occasioni.

La partita

La sfida inizia con un Cosenza arrembante, ma il Frosinone trova il vantaggio al primo affondo: un tocco sfortunato di Martino su un cross di Marchizza beffa Micai e porta gli ospiti in vantaggio. L'azione è viziata da un possibile fallo su Ricciardi, ma il VAR convalida la rete. Da quel momento, i rossoblù spingono, ma con poca concretezza, lasciando spazi che il Frosinone sfrutta con ripartenze insidiose.

Il primo tempo si chiude con un palo clamoroso di Ambrosino per gli ospiti, mentre il Cosenza fatica a creare occasioni nitide. Nella ripresa, il copione non cambia: tanta generosità ma poca incisività per i silani, che si affidano alle conclusioni di Florenzi e Rizzo Pinna senza mai impensierire seriamente Cerofolini. Al contrario, il Frosinone colpisce altre due traverse e sfiora il raddoppio più volte.

I protagonisti

Tra i rossoblù, Ricci e Kouan si sono distinti per impegno, ma la serata negativa di Martino e una difesa troppo spesso in affanno hanno pesato sull'esito finale. Per il Frosinone, la solidità di Cerofolini e la verve di Ambrosino hanno fatto la differenza, anche se i legni hanno negato ai ciociari un successo più ampio.

Le dichiarazioni

Nel post-partita, mister Alvini ha ammesso: "Abbiamo giocato con cuore, ma senza testa. È una sconfitta che fa male, ma dobbiamo reagire subito. Il campionato è lungo e possiamo rimetterci in carreggiata." Di contro, l'allenatore del Frosinone, Greco, ha elogiato i suoi: "Vittoria importante contro una squadra ostica. Abbiamo sofferto ma anche dimostrato grande carattere."

La classifica

Con questa vittoria, il Frosinone aggancia il Cosenza in classifica, rendendo ancor più cruciale il prossimo impegno per entrambe le squadre. Per i rossoblù, è fondamentale ritrovare compattezza e lucidità in vista dei prossimi incontri.

Conclusione

Il pubblico del "Marulla" esce deluso da una serata che avrebbe potuto consolidare il buon momento dei lupi. La squadra dovrà lavorare per correggere le lacune evidenziate, a partire dalla solidità difensiva e dalla concretezza in attacco. Il campionato è ancora lungo, ma il Cosenza non può più permettersi passi falsi.

Tabellino

COSENZA : Micai; Martino, Dalle Mura (73′ Sankoh), Caporale, Ricciardi (58′ Ciervo), Kouan (58′ Rizzo Pinna), Charlys (85′ Kourfalidis), Ricci (85′ Strizzolo), Florenzi, Fumagalli, Mazzocchi. A disp.: Vettorel, Camporese, D’Orazio, Venturi, Sgarbi, Contiero, Hristov. All.: Massimiliano Alvini.

FROSINONE: Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia, Oyono A., Barcella, Darboe, Marchizza (74′ Garritano), Begic (67’Ghedjemis), Ambrosino (74′ Oyono J), Canotto (46′ Kvernadze). A disp.: Sorrentino, Hegelund, Vural, Cichero, Szyminski, Vanzelli, Cichella, Sene. All.: Leandro Greco

Tabellino

MARCATORI: 14′ Aut. Martino,

ARBITRO: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Assistenti: Simone Biffi della sezione Treviglio e Alessandro Cipressa della sezione di Lecce. Quarto uomo: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Var: Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Avar: Gianpiero Miele della sezione di Nola.

Note: spettatori presenti: 4.407; ospiti presenti: 93. Ammoniti: Kouan, Cerofolini, Begic, Charlys, Ciervo. Espulsi: Recupero: 2’pt – 5’st