Cosenza, autogol fatale: sprofondo in casa contro il Cittadella

Dopo la sconfitta contro il Cittadella, il Cosenza si trova ad affrontare un calendario fitto di impegni, con sfide fondamentali sia contro dirette concorrenti per la salvezza sia contro squadre di alta classifica.

Ecco il dettaglio delle prossime partite, con date e orari:

Calendario delle prossime gare del Cosenza

Sampdoria vs Cosenza – Sabato 8 febbraio, ore 15:00 Cosenza vs Carrarese – Venerdì 16 febbraio, ore 15:00 Juve Stabia vs Cosenza – Venerdì 23 febbraio, ore 15:00 Cosenza vs Palermo – Sabato 2 marzo, ore 15:00 Modena vs Cosenza – Venerdì 8 marzo (orario da definire) Cosenza vs Reggiana – Venerdì 15 marzo (orario da definire) Catanzaro vs Cosenza – Venerdì 29 marzo (orario da definire) Cosenza vs Pisa – Venerdì 5 aprile (orario da definire) Frosinone vs Cosenza – Venerdì 12 aprile (orario da definire) Cosenza vs Brescia – Domenica 21 aprile (orario da definire) Spezia vs Cosenza – Giovedì 25 aprile (orario da definire) Salernitana vs Cosenza – Mercoledì 1 maggio (orario da definire) Cosenza vs Bari – Sabato 4 maggio (orario da definire) Südtirol vs Cosenza – Giovedì 9 maggio (orario da definire) Cosenza vs Cesena – Sabato 18 maggio (orario da definire)



Focus sulle gare cruciali

Il cammino del Cosenza è caratterizzato da un mix di sfide ad alta tensione contro dirette concorrenti per la salvezza, come Sampdoria, Juve Stabia, Salernitana, Frosinone e Südtirol, e partite insidiose contro formazioni più quotate come Palermo, Modena e Catanzaro.

Sampdoria (8 febbraio) : Partita fondamentale contro una squadra che lotta per la permanenza in Serie B. Fare punti in trasferta potrebbe dare fiducia alla squadra. Carrarese (16 febbraio) : Match casalingo in cui il Cosenza deve assolutamente vincere per rimanere in corsa. Juve Stabia (23 febbraio) : Altro scontro diretto che potrebbe essere decisivo per accorciare le distanze in classifica. Catanzaro (29 marzo) : Derby calabrese, una partita carica di emozioni, dove i rossoblù potrebbero giocarsi più che tre punti.



Obiettivi e strategie

Per risalire la classifica e raggiungere i 44 punti necessari per la salvezza, il Cosenza deve ottenere il massimo dai prossimi incontri, soprattutto negli scontri diretti. Inoltre, sarà cruciale migliorare la fase offensiva, considerando che la squadra fatica a concretizzare le occasioni create.

Conclusione

Il calendario non è clemente con i rossoblù, ma le prossime settimane saranno decisive per comprendere le reali possibilità di salvezza. La squadra di Alvini è chiamata a dimostrare carattere e determinazione per rimanere aggrappata alla Serie B. Ogni partita, a partire dalla sfida contro la Sampdoria, sarà una finale.

Tabellino

Cosenza (3-4-2-1)

Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Venturi (60' Martino); Ciervo (70' D’Orazio), Kouan (80' Fumagalli), Gargiulo, Ricci (60' Strizzolo); Rizzo Pinna (70' Mazzocchi), Florenzi; Artistico.

A disposizione: Vettorel, Cimino, Charlys, Caporale, Zilli, Kourfalidis, Hristov.

Allenatore: Massimiliano Alvini.

Cittadella (3-4-1-2)

Kastrati (46' Maniero); Salvi, Capradossi, Carissoni; Masciangelo, Tronchin (56' Amatucci), Casolari (69' Branca), D’Alessio; Vita; Pandolfi (56' Okwonkwo), Rabbi (90'+2 Ravasio).

A disposizione: Desogus, Tessiore, Rizza, Piccinini, Cecchetto, Sanogo.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Marcatori:

12' Autogol di Dalle Mura (Cosenza).

Arbitro:

Marco Monaldi della Sezione di Macerata. Assistenti: Palermo di Bari, Di Giacinto di Teramo. IV uomo: Luongo di Frattamaggiore. VAR: Volpi di Arezzo. AVAR: Nasca di Bari.

Note:

Spettatori presenti: 4.480 (di cui 24 ospiti).

Ammoniti: Venturi, Tronchin, Pandolfi, Sgarbi, Dalle Mura, Fumagalli.

Recupero: 3' pt, 4' st.

Il risultato lascia il Cosenza in una situazione sempre più critica, con la salvezza che appare un traguardo sempre più complicato. La squadra dovrà reagire prontamente, sia dal punto di vista tecnico che mentale, per ribaltare una stagione che sembra volgere verso un epilogo amaro.