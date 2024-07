Cosenza Calcio, la nuova era: DS Gemmi introduce Mister Viali. Video

Cosenza Calcio: DS Gemmi all'avanguardia, presentato Viali post-esonero Caresta Viali al timone del Cosenza: tra rispetto e rinnovamento, l'impegno per un futuro vincente

COSENZA - Nell'auditorium gremito della sala stampa "Bergamini", è stato il Direttore Sportivo Roberto Gemmi a prendere la parola per presentare il nuovo tecnico, Alessandro Viali, seguendo l'esonero del precedente allenatore, il signor Caresta. Con il piglio deciso di chi conosce il calcio nei suoi intricati meandri, Gemmi ha diviso la conferenza in due fasi: una dedicata alla sua analisi e una per lasciar spazio al neoallenatore Viali.

In una mattinata carica di aspettative, il DS Gemmi non ha nascosto l'amarezza per l'addio a Caresta, pur evidenziando che la decisione rientra in quella categoria di scelte difficili, ma necessarie, per invertire un trend che, nelle sue parole, stava "appiattendo l'ambiente". Non è mancato un accenno ai sacrifici compiuti, a quel lavoro dietro le quinte che solo pochi possono comprendere a fondo. "La scelta è stata dolorosa, ma volta a migliorare quello che è stato fatto fino ad oggi", ha ammesso con franchezza Gemmi, sottolineando l'importanza di un ambiente che si aspettava passi avanti più significativi.

La presentazione di Viali è arrivata come un nuovo capitolo in questa stagione del Cosenza, con il DS che ha riconosciuto in lui il professionista e l'uomo giusto per spronare la squadra verso nuovi e più alti obiettivi. "Sono qui per migliorare costantemente", ha dichiarato Viali, riaffermando la sua dedizione al lavoro e al progresso continuo.

Nel corso del dialogo con i giornalisti, Gemmi ha difeso con vigore le decisioni prese, rifiutando l'idea di un disaccordo tra lui e la proprietà, precisando che ogni passo è ponderato e condiviso con il presidente del club. Il suo impegno per il Cosenza Calcio è chiaro: lavorare con dedizione, senza mai temere le inevitabili critiche che possono derivare dalle scelte fatte, in quello che definisce un percorso semplice nella sua complessità, basato su dialogo costante e una visione comune.

Il timone passato nelle mani di Viali si traduce in una promessa implicita: quella di un Cosenza Calcio che non si lascia intimorire dai momenti di difficoltà, ma che guarda avanti con determinazione, pronto a risollevarsi e ad affrontare con rinnovato vigore le sfide della Serie B.

La conferenza si è conclusa con le parole di Viali, che ha colto l'occasione per mettere in luce la sua filosofia: una mescolanza tra rispetto per il lavoro del suo predecessore e la volontà di imprimere il proprio marchio. "Ogni allenatore ha la sua visione, il suo metodo", ha detto, "e io sono qui per portare la mia."

Di seguito il video integrale il DS Gemmi presenta Viali