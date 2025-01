Cosenza Calcio, sentenza CONI sulla penalizzazione di 4 punti, tutti i dettagli

Penalizzazione Cosenza Calcio: domani la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI

Il Cosenza Calcio si prepara a una giornata cruciale: domani, 21 gennaio 2025, il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà sul ricorso presentato dal club contro la penalizzazione di 4 punti inflitta per irregolarità amministrative. Una decisione che potrebbe avere un impatto decisivo sulla classifica di Serie B e sulle speranze di salvezza della squadra, attualmente ultima con 18 punti dopo 22 giornate.

La situazione attuale in classifica

Il Cosenza, con soli 18 punti, è il fanalino di coda del campionato. La zona playout dista 3 punti, con il Südtirol a quota 19, mentre attualmente alla 22 giornata la salvezza diretta è a 21 punti, condivisa da Sampdoria, Salernitana e Frosinone. In una Serie B molto equilibrata, una restituzione anche parziale dei punti potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per i rossoblù.

Le ragioni della penalizzazione

La sanzione è stata inflitta per il mancato pagamento, entro il termine del 1° luglio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai mesi di aprile e maggio dello stesso anno. In aggiunta, il club è stato multato di 10.000 euro, e Roberta Anania, legale rappresentante all’epoca dei fatti, è stata inibita per 18 mesi.

Il club ha sempre sostenuto che i ritardi erano dovuti a difficoltà economiche transitorie, non a una gestione deliberatamente irregolare. Tuttavia, la Corte Federale d’Appello, lo scorso ottobre, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, lasciando al Collegio di Garanzia del CONI l’ultima parola.

Gli scenari possibili e le probabilità

Conferma della penalizzazione (probabilità: 60%) È lo scenario più probabile. La FIGC ha adottato una linea dura per garantire la trasparenza economica nei campionati, e sia il Tribunale Federale che la Corte d’Appello hanno già confermato la sanzione. In questo caso, il Cosenza rimarrebbe con 18 punti, aggravando la sua posizione in classifica. Riduzione parziale della penalizzazione (probabilità: 35%) Esiste una possibilità significativa che il Collegio opti per una riduzione della sanzione, portandola a 2 o 3 punti. Questa decisione potrebbe basarsi su attenuanti o su errori procedurali, premiando la buona fede del club. Una riduzione di 2 punti lascerebbe il Cosenza con 20 punti, superando il Südtirol e avvicinandosi alla zona salvezza. Annullamento della penalizzazione (probabilità: 5%) Questo è lo scenario meno probabile, ma non impossibile. Per ottenere la restituzione completa dei 4 punti, il Cosenza dovrebbe dimostrare che non vi sono stati danni rilevanti o che vi sono vizi sostanziali nelle precedenti decisioni. Con 22 punti, il Cosenza salirebbe al 16° posto, uscendo dalla zona retrocessione diretta.

L’importanza della decisione

Un verdetto favorevole cambierebbe radicalmente le prospettive della squadra. La restituzione anche parziale dei punti potrebbe iniettare nuova fiducia in una squadra già impegnata a colmare il divario con le dirette concorrenti. Al contrario, una conferma della penalizzazione costringerebbe il Cosenza a un’impresa quasi disperata nelle restanti 16 giornate di campionato.

Un caso emblematico per il calcio italiano

Il caso del Cosenza sottolinea l’importanza della corretta gestione finanziaria nel calcio italiano. La FIGC utilizza penalizzazioni sportive per garantire il rispetto delle regole economiche, ma questo approccio solleva interrogativi sulla giustizia di colpire squadre, tifosi e calciatori per responsabilità amministrative spesso attribuibili alla dirigenza.

Conclusioni

Con una probabilità del 60% che la penalizzazione venga confermata, il Cosenza dovrà probabilmente affrontare il resto della stagione con una classifica che lo condanna all’ultimo posto. Tuttavia, esiste una concreta possibilità (35%) di ottenere una riduzione della penalità, che riaccenderebbe le speranze di salvezza. Domani, il Collegio di Garanzia del CONI emetterà un verdetto che segnerà il futuro non solo del club, ma anche dei suoi tifosi, che continuano a sostenere la squadra con immutata passione.