Cosenza-Cremonese a rischio: mancano gli Steward, bloccata la prevendita dei biglietti

La prima partita del Cosenza Calcio in Serie B potrebbe saltare a causa di gravi problemi organizzativi legati alla carenza di personale di sicurezza allo stadio "San Vito-Gigi Marulla". I tifosi restano in attesa di soluzioni per il debutto stagionale.

La partita d’esordio del Cosenza Calcio in Serie B contro la Cremonese, prevista per la stagione 2023/2024, rischia di essere compromessa a causa di gravi problemi organizzativi. La vendita dei biglietti, inizialmente disponibile sulla piattaforma vivaticket.it, è stata improvvisamente sospesa, gettando i tifosi rossoblù nell’incertezza. Alla radice del problema sembra esserci una carenza di steward presso lo stadio "San Vito-Gigi Marulla", che sta mettendo in dubbio la sicurezza dell’evento.

Problemi di organizzazione:

Il Cosenza Calcio si trova in una situazione delicata: la mancanza di steward sufficienti per garantire la sicurezza durante la partita ha portato alla decisione di sospendere la vendita dei biglietti. Secondo le normative vigenti, ogni evento sportivo di questa portata richiede un numero minimo di steward per gestire la folla e assicurare che tutto si svolga in maniera ordinata. La mancata disponibilità di questi addetti rappresenta un serio ostacolo per l’organizzazione della partita.

Implicazioni per i tifosi:

L’incertezza creata dalla sospensione della prevendita ha provocato non poca frustrazione tra i tifosi, che si trovano ora a dover aspettare ulteriori sviluppi. Attualmente, l’unica opzione disponibile per assistere alla partita resta l’acquisto degli abbonamenti stagionali, ma questo potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda di tutti gli appassionati.

Cause della carenza di steward:

Una delle principali cause della carenza di steward potrebbe essere legata a fattori economici e logistici. Le difficoltà nel reperire personale qualificato e la possibile riduzione dei budget destinati alla sicurezza degli eventi sportivi potrebbero aver contribuito a questa situazione. Inoltre, il periodo estivo, spesso caratterizzato da vacanze e ferie, potrebbe aver ulteriormente complicato la disponibilità di personale.

Possibili soluzioni:

Per evitare che la partita venga annullata o rinviata, è essenziale che il Cosenza Calcio e le autorità locali trovino rapidamente una soluzione. Questo potrebbe includere l’assunzione temporanea di personale, l’eventuale impiego di steward da altre località o una revisione delle norme di sicurezza per consentire una flessibilità maggiore in casi di emergenza.

La situazione allo stadio "San Vito-Gigi Marulla" richiede un intervento immediato per garantire che la partita contro la Cremonese possa svolgersi regolarmente. I tifosi sperano in una risoluzione rapida per poter sostenere la loro squadra in questo debutto stagionale. Resta da vedere se il Cosenza Calcio riuscirà a superare queste difficoltà organizzative in tempo.