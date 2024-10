Cosenza, minore alla guida di un suv causa grave incidente sulla ss534 intervento dei Vvf

Grave Incidente Stradale sulla S.S. 534: Minore Ferito e Strada Chiusa al Traffico

Cosenza - Questa mattina intorno alle ore 6:00, un grave incidente stradale ha coinvolto un SUV Toyota sulla Strada Statale 534 al chilometro 12+600, causando la chiusura temporanea della strada. Il conducente, un minore, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, invadendo la corsia opposta in un tratto interessato da lavori in corso, con doppio senso di circolazione.

Il veicolo del minore è entrato in collisione con un altro mezzo. A seguito dell'impatto, il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere e ha riportato gravi ferite. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Rossano sono intervenute tempestivamente per liberarlo dalle lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del Suem 118 per prestare le prime cure e trasportarlo in ospedale.

La polizia stradale è presente per gli adempimenti necessari e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. La S.S. 534 rimane chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Aggiornamenti sul traffico: Si consiglia di evitare la zona e seguire percorsi alternativi per chi si trova nei pressi della Statale 534.