Cosenza-Salernitana: Alvini tra fiducia e infortunati per la sfida salvezza (Video)

In vista della partita tra Cosenza e Salernitana, il tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha risposto alle domande dei giornalisti, trasmettendo una chiara idea di unità e ambizione. Questo match è molto atteso dai tifosi per la storica rivalità tra le due squadre.









Fiducia e coraggio: le armi per affrontare la Salernitana





Alvini è determinato a mantenere i suoi principi di gioco, indipendentemente dal modulo avversario. “Che la Salernitana giochi a tre o a quattro in difesa, non cambia i nostri principi,” ha dichiarato il mister. L’obiettivo è consolidare il buon momento, puntando su fiducia e coraggio. "La continuità passa attraverso la prestazione: abbiamo fiducia in noi stessi, nello staff e nell'ambiente.”









Condizioni fisiche della squadra





Non mancano però i problemi fisici: Alvini ha confermato l’assenza di Camporese, ancora alle prese con un problema al ginocchio, e ha rivelato che alcuni giocatori, usciti acciaccati dal match contro la Reggiana, potrebbero non essere disponibili. Su questo punto il tecnico ha espresso prudenza, confermando che sarà necessario valutare la condizione di diversi atleti fino all'ultimo minuto.









Riflessioni tattiche e mentalità vincente





Il mister ha analizzato il recente successo contro la Reggiana, soffermandosi sull’importanza di una gestione del possesso più efficace. Alvini ha riconosciuto l'atteggiamento positivo della squadra, sia nel primo che nel secondo tempo, sottolineando come l’impegno difensivo abbia limitato al massimo le occasioni avversarie. Il tecnico ha inoltre risposto a domande su alcuni singoli, come Florenzi, definendolo “un centrocampista in crescita” e confermando che il giocatore ha ancora margini di miglioramento notevoli.









Il valore della vittoria e il sostegno dei tifosi





Per Alvini, la recente vittoria contro la Reggiana ha rappresentato un momento cruciale dal punto di vista psicologico, ridando morale e serenità al gruppo. “Questa squadra è forte mentalmente, consapevole dell'impresa che ci aspetta,” ha affermato il mister, ricordando anche l’importanza del supporto dei tifosi, che non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza, sia in casa sia in trasferta.









Verso Cosenza-Salernitana: sfida decisiva per la salvezza





La partita contro la Salernitana è considerata uno scontro diretto nella corsa alla salvezza. Una vittoria permetterebbe al Cosenza di superare i rivali campani in classifica, aprendo nuove prospettive per il resto della stagione. Alvini ha parlato della necessità di rimanere concentrati sugli obiettivi della squadra e di ignorare eventuali negatività esterne. “Vogliamo emozionarci ancora, come abbiamo fatto martedì. È difficile, ma sono certo che la squadra darà tutto per ottenere il massimo.”









Concludendo, il tecnico ha ribadito l'importanza di un atteggiamento umile e unito, essenziale per affrontare una “montagna difficile da scalare” come la Salernitana. L’intera città è pronta a sostenere il Cosenza in questa delicata sfida, sperando che la squadra possa regalare una grande gioia ai tifosi del San Vito-Marulla.