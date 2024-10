Cosenza, vittoria sofferta contro la Reggiana: il commento del mister Alvini (Video)

In un match intenso e ricco di emozioni, il Cosenza conquista una vittoria cruciale in trasferta contro la Reggiana, imponendosi con un secco 0-1. La squadra di Mister Massimiliano Alvini ha dimostrato solidità e determinazione, soprattutto durante il primo tempo, quando è riuscita a segnare l’unico gol dell'incontro. Il tecnico, però, ha espresso anche una punta di autocritica, ammettendo che nel secondo tempo la squadra ha mostrato meno incisività e determinazione rispetto alla prima frazione di gioco.

Il commento di Alvini sul match

Al termine della partita, Alvini ha sottolineato il valore della vittoria, definendola "strameritata" grazie a un primo tempo giocato in modo impeccabile dal Cosenza. "Abbiamo dominato nella corsa, nella pressione, nei movimenti e negli interscambi," ha spiegato l'allenatore, aggiungendo però che "nel secondo tempo non siamo stati altrettanto efficaci. Abbiamo concesso troppo alla Reggiana, una squadra che possiede comunque qualità in alcuni giocatori."

Cambiamenti nella formazione ma non nei principi di gioco

Uno degli elementi distintivi della strategia di Alvini è la capacità di adattare la formazione senza perdere coerenza tattica. Nonostante i numerosi cambi effettuati, il mister ha mantenuto inalterati i principi di gioco della squadra: "Puoi cambiare giocatori, ma non il sistema," ha commentato, riferendosi alla flessibilità dei suoi uomini in ruoli chiave, pur senza alterare l'impronta tattica che ha dato al Cosenza.

Ritorno a Reggio Emilia: l'emozione di Alvini

Durante la conferenza stampa, Alvini ha ricevuto un applauso emozionante dai tifosi della Reggiana, un riconoscimento che ha apprezzato molto. "Voglio bene a Reggio Emilia e sono grato per i due anni trascorsi qui," ha confessato il mister, mostrando un profondo legame con l’ambiente emiliano, che ha contribuito alla sua crescita professionale.

Aldo Florenzi e il sostegno dei tifosi

Alvini ha poi sottolineato l’importanza del gruppo e del supporto dei tifosi, in particolare del "San Vito." Ha menzionato anche la prestazione di Aldo Florenzi, definendolo "grandioso" e sottolineando come sia fondamentale che il giovane continui a migliorare. "Questo gruppo sta cementandosi sempre più e per affrontare le difficoltà del campionato, abbiamo bisogno del supporto della nostra tifoseria," ha concluso Alvini.

Un Futuro di Sfide per il Cosenza

Il tecnico ha chiarito gli obiettivi del Cosenza, che mirano a una salvezza tutt'altro che semplice. Alvini sa che la strada è ancora lunga, ma la squadra, nonostante i tanti cambiamenti, ha dimostrato compattezza e un forte spirito agonistico. "Daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo," ha dichiarato Alvini, determinato a guidare il Cosenza verso una stagione di successo.

Con questa vittoria, il Cosenza sale a 10 punti in classifica, un risultato significativo ma che richiede continuità e impegno costante per mantenere il ritmo e consolidare il proprio percorso nel campionato.

