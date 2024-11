Crisi idrica a Gimigliano: il sindaco Moschella presenta esposto contro SORICAL

GIMIGLIANO - Scuole chiuse e una comunità esasperata dalla continua sospensione dell’erogazione dell’acqua senza alcun preavviso.



Ieri sera si è registrata la nuova interruzione della fornitura idropotabile per un “guasto della linea di fornitura di energia elettrica che alimenta i pozzi e il sollevamento Posino”.



Il sindaco di Gimigliano, Laura Moschella, questa volta intende sospendere lo stile del “politicamente corretto” e annuncia una serie di iniziative verso la SORICAL.



“Nell’epoca della comunicazione digitale e immediata – dichiara Moschella – anche il primo cittadino ha dovuto constatare l’ennesima sospensione del servizio senza conoscerne la causa, anche per dare opportuna informazione alla cittadinanza”.



Rincara la dose il sindaco di Gimigliano che aggiunge: “I vertici della SORICAL hanno dimostrato ancora una volta la propria incapacità, arroganza, tracotanza e inerzia. Si fa riferimento sempre al mancato funzionamento del gruppo elettrogeno, cosa risaputa ormai da tempo senza che nessuno dei vertici della SORICAL abbia avuto la compiacenza di provvedere alla sua sostituzione. Non si può lasciare una comunità che paga regolarmente il proprio tributo per il servizio senz’acqua per cause che oso definire insignificanti”.



“Per questo motivo – aggiunge Moschella – questa volta intendo andare a fondo per tutelare i diritti della cittadinanza amministrata e lunedì mattina presenterò un esposto alla Procura della Repubblica, al fine di capire cosa sta accadendo. Nel contempo sospenderò i pagamenti nei confronti di SORICAL fino a quando la situazione non sarà chiarita”.



“Certamente tale atteggiamento non ci gratificherà dal punto di vista delle esigenze personali, ma quantomeno avremo espletato quanto nelle nostre possibilità per tutelare e affermare i nostri diritti”.