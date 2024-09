Crollo a Saviano: due bambini morti, salvo il più piccolo

Tragedia a Saviano: crolla palazzina, morti due bambini. Recuperato il corpo della madre, ancora dispersa la nonna

SAVIANO (NA) - Il crollo di una palazzina a seguito di un'esplosione di gas GPL ha causato la morte di tre persone, tra cui due bambini. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7:30 in Via Tappia. I Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi dei piccoli, una bambina di quattro anni e un bambino di sei anni, e della madre Vincenza Spadafora, di 41 anni.

Un altro bambino di due anni, estratto vivo dalle macerie, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli, mentre il padre è stato ricoverato al Cardarelli. Ancora dispersa la nonna dei bambini, che viveva al secondo piano dell’edificio.

Operazioni di soccorso in corso: impiegate sonde con telecamere per cercare la nonna dispersa

Le squadre Usar (Urban Search and Rescue) dei Vigili del Fuoco, specializzate in interventi di emergenza, stanno utilizzando sonde dotate di telecamere per individuare eventuali superstiti sotto le macerie. Le operazioni proseguiranno anche dopo il tramonto, sebbene non si percepiscano più voci o richieste di aiuto.

Protezione civile e supporto psicologico per i familiari delle vittime

Sul luogo della tragedia sono presenti oltre 60 volontari della Protezione Civile della Regione Campania, supportati dalle unità cinofile e dagli operatori di Sma Campania. Subito attivi anche il 118, l'ASL Napoli 3 e l'ASL Napoli 1. In campo anche psicologi per offrire sostegno ai familiari delle vittime.

Il Prefetto di Napoli attiva il Centro Coordinamento Soccorsi: possibile evacuazione per due famiglie

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare l'evolversi della situazione. Due famiglie che risiedono in abitazioni adiacenti alla palazzina crollata potrebbero essere evacuate in via precauzionale, a causa dei danni strutturali provocati dalla forte esplosione.

Il Sindaco Simonelli: 'Situazione molto grave, dobbiamo salvare vite umane'

Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, ha dichiarato: 'La situazione è molto grave. Probabilmente si tratta di una fuga di gas, ma ora l'attenzione deve essere rivolta a salvare vite umane.'

Il Ministro Musumeci: 'Apprensione e dolore per le vittime'

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha espresso il proprio dolore per le vittime del crollo, ricordando la tragedia simile avvenuta nel 2021 a Ravanusa. 'Speriamo di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie', ha dichiarato.

Solidarietà dalla Città Metropolitana di Napoli

Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana di Napoli, ha espresso vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia e a tutta la comunità di Saviano, seguendo da vicino il lavoro dei soccorritori.

Conclusioni: un'intera comunità colpita dal dolore

Saviano si stringe attorno alle vittime di questa terribile tragedia. L'intera comunità è in lutto e le operazioni di soccorso proseguiranno senza sosta nella speranza di ritrovare la nonna ancora dispersa. Le forze dell'ordine garantiranno vigilanza costante nell'area per garantire la sicurezza.