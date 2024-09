Crotone, altra sconfitta e critiche: Mister Longo nel mirino dopo il ko casalingo contro il Sorrento (Video)

Crotone - Sorrento: Mister Longo analizza la sconfitta e punta a un cambio di mentalità





CROTONE SETT. – La partita tra Crotone e Sorrento, conclusasi con una sconfitta casalinga per 1-2 per i rossoblù, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e al tecnico mister Longo, che in sala stampa ha analizzato a fondo la prestazione della squadra. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore ha cercato di mantenere un approccio costruttivo, evidenziando le aree di miglioramento senza tralasciare le criticità.





Analisi della partita: cosa non ha funzionato





Secondo mister Longo, il Crotone ha mostrato un'involuzione rispetto alla brillante prestazione della prima gara di campionato. "Avevamo già notato un calo in alcuni giocatori," ha dichiarato il tecnico, "e oggi, con questa ennesima sconfitta in casa, devo dire che alcuni punti di riferimento all'interno della squadra, come Vitale e il portiere, non hanno brillato come ci aspettavamo."









Longo ha inoltre sottolineato come il problema non sia solo nei risultati, ma anche nella gestione delle emozioni in campo. "Nel primo tempo la squadra ha giocato discretamente, ma poi ha ceduto a pressioni interne. Abbiamo commesso errori che non siamo soliti vedere, come i quattro cartellini gialli al riposo."









Episodi decisivi: l'analisi degli errori









Il primo gol subito è stato giudicato da Longo come "inesistente." "Non avremmo dovuto difendere quella punizione. Un errore iniziale a centrocampo ci è costato caro e, da quel momento, gli episodi sono stati tutti negativi per noi," ha commentato. Il tecnico ha poi aggiunto che, nonostante i tentativi di cambiare l'inerzia della partita, la squadra ha mostrato una "preoccupante involuzione" nel secondo tempo, con calciatori che "erano finiti in termini di energia."





Problemi di mentalità e strategie future





Mister Longo ha anche analizzato il problema di mentalità che sta affliggendo la squadra: "Sembra che i giocatori non riescano a gestire la pressione. Non accettiamo l’idea che l’avversario possa metterci in difficoltà. Abbiamo paura di vincere."





L'allenatore ha poi annunciato la necessità di un cambio di mentalità, invitando la squadra a pensare in modo più umile e a lavorare con una mentalità "più operaia." "Dobbiamo puntare a fare piccoli punti, a non perdere le partite in questo modo, e ad essere più concreti."





L'importanza del sostegno della curva e del presidente





Nonostante la difficile situazione, Longo ha voluto ringraziare la curva e il presidente per il supporto incondizionato: "Sono le persone che andrebbero gratificate in questo momento, visto il sostegno che continuano a darci. Noi dobbiamo ripagare questa fiducia con prestazioni all’altezza."





Verso la prossima partita





Guardando avanti, Longo ha dichiarato che il gruppo deve lavorare per superare la nube negativa che aleggia sulla squadra. "Dobbiamo toglierci dalla testa tutto ciò che è passato e approcciarci al futuro con un atteggiamento diverso. Solo così potremo iniziare a raccogliere risultati migliori."





Conclusione





La strada verso il riscatto per il Crotone è ancora lunga, ma mister Longo crede nella possibilità di cambiare rotta, iniziando da un cambio di mentalità. "Siamo chiamati a guardare avanti e a lavorare su noi stessi per tornare a vincere," ha concluso.