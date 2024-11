Crotone-Juve Next Gen: Mister Longo tra crescita e sfida di maturità (Video)

Crotone - Juve Next Gen: Mister Longo analizza la sfida e il momento rossoblù

In vista della partita contro la Juventus Next Gen, Mister Moreno Longo ha incontrato la stampa presso il centro sportivo del Crotone per analizzare la sfida e fare il punto sulla squadra. Dopo un periodo iniziale complicato, i rossoblù stanno dimostrando crescita e continuità, aspetti fondamentali per affrontare il campionato con ambizioni rinnovate.





L'identità del Crotone e la ricerca della continuità

"È un Crotone che sta trovando la propria identità e lavorando per avere continuità," ha esordito Longo. "Dobbiamo migliorare ciò che facciamo bene ed eliminare i piccoli difetti. Il nostro obiettivo resta crescere partita dopo partita."

Nonostante l’orario particolare del match, fissato per le 12:30, e una classifica non sempre indicativa per le dinamiche della Serie C, Longo sottolinea l’importanza di non sottovalutare l’avversario. "La Juventus Next Gen ha individualità importanti e non merita la posizione in classifica. Affronteremo una squadra di qualità che rappresenta un banco di prova importante."





Situazione infortuni e virus influenzale

Sul fronte dell’infermeria, il tecnico ha fornito un aggiornamento rassicurante su Di Pasquale, che potrebbe essere convocato: "Proveremo a valutare oggi le sue condizioni per capire se potrà partire dal primo minuto." Tuttavia, Longo ha espresso preoccupazione per un possibile virus influenzale che ha colpito alcuni giocatori, tra cui il giovane Martino e Maxim Giron. "La rosa è profonda e chi verrà chiamato in causa dovrà dimostrare di essere all’altezza."





Un gruppo in crescita: equilibrio tra individualità e collettivo

Rispondendo alle domande, Longo ha elogiato la crescita della squadra, evidenziando l'importanza del collettivo: "Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, mantenendo il focus sul presente. L’obiettivo è migliorare ogni giorno, senza lasciarsi distrarre dalla classifica, che conterà solo a fine campionato."

Tra i singoli, Marco Tumminello ha attirato l’attenzione. Longo ha riconosciuto il contributo importante del giocatore, ma ha invitato alla cautela: "Deve continuare a lavorare fuori dalla sua zona di comfort. Se manterrà questo spirito, potrà raggiungere livelli superiori."





La sfida contro la Juventus Next Gen

Con un cambio tecnico recente e l’assenza di riferimenti chiari sul gioco degli avversari, la partita si presenta come un’incognita. "Non possiamo prevedere il loro approccio, ma dobbiamo concentrarci su di noi, migliorando il nostro modello di gioco. La sfida sarà dimostrare maturità nell’adattarsi al contesto in campo."





Un passo avanti contro il Latina

Longo ha evidenziato il successo contro il Latina come segnale di crescita della squadra: "Abbiamo saputo adattarci alle diverse fasi del gioco, dimostrando cinismo in transizione e controllo nella gestione del possesso. Questo è lo spirito che voglio vedere anche contro la Juventus."





Verso il match: equilibrio e leadership

Sul possibile schieramento, il tecnico ha confermato che la decisione su alcuni ruoli chiave verrà presa solo all’ultimo momento: "Barberis, Stronati e Vitale stanno competendo per affiancare Schirò, che sta vivendo un momento di forma eccezionale. Da chi scenderà in campo mi aspetto leadership e contributo tecnico."





Conclusione

Con la Juventus Next Gen come prossimo ostacolo, il Crotone di Longo punta a consolidare il proprio percorso di crescita, mostrando maturità e ambizione. "Lavoriamo per migliorare noi stessi, senza guardare troppo agli altri. Solo così potremo costruire qualcosa di importante per il futuro," ha concluso il tecnico.

La sfida si preannuncia intensa e ricca di spunti, un banco di prova per misurare le ambizioni del Crotone in questa stagione di Serie C.