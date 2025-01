Crotone - Picerno: Le parole di mister Longo nel pre-partita (video)

Lunedì sera il Crotone scenderà in campo contro il Picerno per una sfida che promette spettacolo, non solo per l'importanza dei punti in palio ma anche per il carico emotivo che accompagna Mister Moreno Longo.

Durante la conferenza stampa prepartita, l’allenatore rossoblù ha affrontato diversi temi, dal valore degli avversari fino alla condizione dei suoi giocatori, mostrando la determinazione e l’attenzione ai dettagli che lo contraddistinguono.





Una sfida dal sapore speciale





Per Longo, quella contro il Picerno non sarà una partita come le altre.

“È una squadra a cui sono molto legato. Ho iniziato con loro il mio percorso da professionista, lasciando lì bei ricordi e costruendo una base importante,” ha dichiarato.

Tuttavia, nonostante l'affetto per il passato, l'allenatore si concentra su ciò che il Crotone deve fare in campo.





“Mi aspetto una squadra che mantenga l’identità mostrata finora, capace di occupare bene gli spazi in entrambe le fasi di gioco. Dovremo essere compatti e propositivi, creando occasioni e concretizzandole, perché il Picerno è una squadra solida, capace di difendere bene e ripartire con efficacia.”





Un avversario ostico





Il Picerno non è una novità per il Crotone, che nella gara d’andata ha subito una sconfitta. Longo sottolinea la crescita dell’avversario: “È una delle squadre più costanti degli ultimi anni, abituata a stare nei piani alti della classifica. La sconfitta dell’andata è stata figlia di alcuni errori che non possiamo permetterci di ripetere. Questa volta vogliamo mostrare maturità e continuità.”





La gestione del gruppo: abbondanza e qualità





Uno dei punti di forza del Crotone attuale è la profondità della rosa.

“Abbiamo una competizione interna sana, che ci permette di mantenere alto il livello di prestazioni. Le scelte di formazione non sono mai semplici, ma sono facilitato dal fatto di avere tanti giocatori pronti a essere titolari,” ha detto Longo.





Il tecnico ha parlato anche delle possibili novità in formazione, confermando il ritorno di Cargnelutti dopo la squalifica e la disponibilità di Vinicius, che si è allenato regolarmente con il gruppo.

Sul mercato, Longo ha ribadito l’importanza di inserire calciatori con la giusta mentalità: “Chi viene deve integrarsi in un gruppo solido e coeso. Non cerchiamo prime donne, ma giocatori che possano fare la differenza con il lavoro e la determinazione.”





Obiettivo: consolidare la maturità





Con 17 punti conquistati in casa e 22 in trasferta, il Crotone è chiamato a migliorare il proprio rendimento allo Scida.

Mister Longo, però, non vuole che la questione diventi un’ossessione: “Lavoriamo per affrontare ogni partita con serenità. I ragazzi sanno che per fare alta classifica serve coraggio, identità e costanza. Vogliamo regalare ai tifosi una serata speciale.”





Un traguardo personale per Longo





La sfida contro il Picerno segnerà un momento significativo per il tecnico: sarà la sua centesima panchina in Serie C.

“Un traguardo che accolgo con orgoglio, ma penso soprattutto al percorso fatto per arrivare qui e a ciò che voglio ancora costruire. Ogni partita è un’occasione per lasciare un segno, per trasmettere la nostra identità,” ha concluso Longo.





Conclusioni





La partita di lunedì sera rappresenta un banco di prova cruciale per il Crotone, non solo in termini di classifica ma anche per dimostrare la propria crescita e ambizione.

I tifosi rossoblù sperano di vedere una squadra determinata e capace di trasformare lo Scida in un fortino, confermando il percorso positivo tracciato finora.





Appuntamento alle 20:30, per una sfida che promette di essere molto più di una semplice partita di calcio.