Crotone - Sorrento 1-2: squali senza idee, è crisi! Quarta sconfitta su sei partite (Video)

Crisi Crotone: Quarta sconfitta su sei partite, problemi in difesa





Crotone, Sconfitta Casalinga Contro il Sorrento (1-2)





Il Crotone incassa la quarta sconfitta in sei partite, cedendo al Sorrento con il punteggio di 1-2. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Oviszach, la squadra calabrese ha subito la rimonta degli ospiti con le reti di Todisco e Musso. Un’altra delusione per gli squali, che stanno faticando a trovare stabilità e risultati in questa stagione.





Primo Tempo: Oviszach Illude, ma il Crotone Non Chiude





Il match inizia con un Crotone aggressivo e determinato. Già al secondo minuto, Oviszach approfitta di un rimpallo favorevole e insacca il pallone alle spalle di Del Sorbo, portando i padroni di casa in vantaggio. Nonostante il dominio territoriale e le numerose occasioni create, gli uomini di Longo non riescono a raddoppiare. Le opportunità sprecate, soprattutto da Oviszach e Gomez, lasciano il risultato sul minimo vantaggio al termine della prima frazione di gioco.





Secondo Tempo: Gli Errori Difensivi Costano Cari





Nel secondo tempo, la situazione si complica per il Crotone. Al 57', una punizione calciata da Guadagni sorprende Sala, che esce in maniera avventata, lasciando Todisco libero di segnare il gol del pareggio. La squadra di Longo accusa il colpo e non riesce a reagire in modo efficace. Il Sorrento ne approfitta e, al 73', Musso completa la rimonta con un preciso tiro su assist di Guadagni.





Il Crotone Resta Senza Idee





Nonostante i numerosi cambi effettuati da Longo, il Crotone non trova la forza per reagire. Anche i tentativi finali di Silva e Guerini non portano a nulla, con la squadra che appare priva di certezze e in balia degli avversari. L’ultimo sussulto arriva al 96’, quando Kostadinov sfiora il pareggio senza però riuscire a concludere efficacemente.





Problemi in Difesa e Mancanza di Concretezza





Il dato che preoccupa maggiormente è la fragilità difensiva, con cinque gol subiti nelle ultime due partite casalinghe. La mancanza di concentrazione e la difficoltà nel gestire le situazioni chiave sono costate caro agli uomini di Longo, che ora devono fare i conti con una classifica preoccupante e una crisi di risultati che sembra non avere fine.





Conclusione





Con questa sconfitta, il Crotone deve fare i conti con una realtà difficile: quattro sconfitte su sei partite e una difesa che continua a commettere errori decisivi. La squadra di Longo è chiamata a reagire immediatamente per evitare che questa crisi si trasformi in una stagione fallimentare.