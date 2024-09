Crotone vs Picerno: l'analisi del tecnico Longo prima della sfida (Video)

In vista della sfida di campionato tra Crotone e Picerno, mister Longo ha rilasciato un'interessante intervista in cui ha approfondito vari aspetti tattici e psicologici della sua squadra.

Il Crotone si prepara ad affrontare un Picerno ancora imbattuto, reduce da prestazioni convincenti e con otto punti già conquistati. La sfida non sarà facile, ma Longo è determinato a ribaltare il risultato negativo dello scorso campionato e a portare a casa un risultato positivo, specialmente in trasferta, dove il Crotone non vince dalla prima giornata.





Un Picerno difficile da affrontare





Longo conosce bene il Picerno, avendolo allenato fino alla scorsa stagione, e riconosce i meriti di una squadra che gioca insieme da diversi anni. "Il Picerno è una squadra allenata benissimo, con competenze molto importanti", ha affermato Longo. Il tecnico del Crotone sottolinea l'importanza di mantenere l'identità di gioco e di cercare di essere dominanti in campo, senza però sottovalutare le capacità dell'avversario.





Le difficoltà del Crotone in trasferta





Longo ha anche toccato il tema delle difficoltà del Crotone nelle partite fuori casa, ammettendo che il campionato è ancora agli inizi e che è prematuro parlare di riscatto basandosi su una sola partita. Tuttavia, ha ribadito la volontà della squadra di fare bene e di affrontare la sfida con coraggio e determinazione. Il Picerno, che non ha ancora subito sconfitte in casa, rappresenta un avversario ostico, ma Longo crede nella possibilità di far emergere i difetti della squadra avversaria, sfruttando al meglio le competenze dei suoi giocatori.





Possibili cambiamenti in formazione





Durante l'intervista, Longo ha lasciato intendere che potrebbero esserci dei cambiamenti in formazione, sia per squalifiche scontate sia per miglioramenti fisici dei giocatori. Non ha svelato dettagli specifici, ma ha affermato di avere molti dubbi, segno di una rosa competitiva che si impegna duramente durante gli allenamenti. "Devo dire che sono tanti i calciatori che si stanno mettendo in mostra, che hanno voglia di mettermi in difficoltà", ha dichiarato il tecnico.





Gestione del turnover e infortuni





Il tecnico ha spiegato l'importanza di gestire il turnover in vista delle tre partite ravvicinate, per evitare infortuni come quelli che hanno colpito la squadra lo scorso anno. Longo ha ricordato come la serie C, con il suo calendario intenso e atipico, abbia messo a dura prova tutte le squadre, causando numerosi infortuni. Quest'anno, la gestione intelligente delle rotazioni e dei cambi sarà cruciale per mantenere la competitività della rosa e affrontare al meglio ogni impegno.





L'importanza del campo sintetico





Un'altra variabile da considerare sarà il campo sintetico su cui si giocherà la partita. Longo ha sottolineato come questo possa influenzare la prestazione della squadra, ma ha preferito vedere il lato positivo, definendolo un'opportunità per dimostrare la qualità del gioco palla a terra e la capacità di adattamento del Crotone.





Conclusioni





La sfida tra Crotone e Picerno si preannuncia combattuta e piena di spunti tattici interessanti. Longo è pronto a guidare la sua squadra con determinazione e intelligenza, consapevole delle difficoltà ma anche delle potenzialità del suo gruppo. Il Crotone, con la sua identità di gioco e la voglia di riscattarsi, cercherà di portare a casa un risultato positivo contro un avversario organizzato e ostico come il Picerno.