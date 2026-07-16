Crusaders Cagliari: la visita in Consiglio Regionale dal Presidente Comandini
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La coppa dei vincitori entra nel palazzo di via Roma. Piero Comandini ha aperto le porte degli uffici della Presidenza alla compagine bianco-rosso-argento, fresca reduce dal netto 48-6 imposto agli Honey Badgers Formigine nella finale nazionale di Ferrara.
La visita nasce dal contatto avviato dallo stesso sodalizio sportivo per rendere partecipe l'istituzione isolana di un traguardo storico: il titolo della 9FL, ottenuto al termine di una stagione perfetta e senza battute d'arresto. Questo successo riporta lo scudetto del football americano nell'isola a sedici anni di distanza dall'ultima volta, qualificando il club come una realtà d'eccellenza per tutto il territorio sardo e non solo per il capoluogo.
Durante il colloquio ha avuto luogo uno scambio di doni: la dirigenza crociata ha omaggiato il capo dell'assemblea con la t-shirt celebrativa della vittoria e un pallone autografato dai presenti. Comandini ha ricambiato consegnando un pregevole volume sulla Sardegna e la bandiera sarda nella sua versione ufficiale attuale (istituita nel 1999), caratterizzata dai mori con la benda sulla fronte e lo sguardo rivolto verso destra. Oltre a complimentarsi per l'impresa, il rappresentante della massima assemblea isolana ha espresso gratitudine per gli enormi sacrifici compiuti dal club. Ha evidenziato come la caparbietà, la qualità e la professionalità di atleti e quadri societari siano l'arma decisiva per superare i cronici ostacoli logistici della nostra insularità, permettendo alle realtà locali di primeggiare in qualsiasi disciplina. Prima del congedo, Comandini ha formulato una promessa: sarà presente sugli spalti, indossando la maglia dei Crusaders, alla gara d'esordio casalinga del prossimo campionato.
La mattinata ha offerto anche un siparietto legato alle magliette dei giocatori, sulle quali campeggiavano i loghi dei partner commerciali. Oltre al marchio CRAI, a DivaSalotti, al Ristorante Sa Baracca, a Mc Watt e a Steva, l'attenzione è caduta sull'Onoranze Funebri Leonori, marchio riconducibile a un rapporto di personale amicizia con lo stesso Comandini, che ha accolto il dettaglio con un pizzico di stupita e affettuosa ironia. Tra gli aneddoti spicca la singolare situazione del coach Andrea Antonino, che da anni presta servizio come addetto alla sicurezza del Consiglio Regionale: ha preso parte all'incontro indossando la propria divisa da lavoro, essendo in quel momento regolarmente in turno di servizio nella sede istituzionale.
Il massimo dirigente dei Crusaders, Emanuele Garzia, si è dichiarato molto soddisfatto del confronto. Ha sottolineato il valore delle rassicurazioni ricevute circa un supporto concreto della Regione, necessario per consentire al gruppo di affrontare il prossimo impegnativo salto in Seconda Divisione con la dovuta serenità. Garzia ha poi precisato che la società manterrà un canale di comunicazione costante con gli uffici di via Roma da qui all'avvio dei giochi per tradurre in pratica i progetti discussi. Ricordando infine che il titolo appartiene idealmente a tutta la Sardegna, il presidente ha anticipato lo sviluppo dei prossimi contatti istituzionali, che vedranno il team dialogare sia con la municipalità di Cagliari, sia con l'amministrazione di Monserrato, legata a doppio filo alla logistica e alla quotidianità dei campi d'allenamento della franchigia.
La delegazione ufficiale dei campioni ricevuta in via Roma era composta da: Emanuele Garzia (Presidente), Sergio Meloni (Vice Presidente), Giuseppe Marongiu (General Manager), Giulia Congia (Dirigente), Antonio Nicolli (Dirigente e Coach), Andrea Antonino (Coach) e dagli atleti Edoardo Stara, Gianfranco Farris, Davide Anedda, Fabio Matta, Riccardo Pili, Massimiliano Mandas, Michele Meloni, Mike Scano.
Fondata il 19 dicembre 1990, la storica formazione cagliaritana scrive così un'altra pagina importante della propria longevità agonistica, forte del titolo di Campione d'Italia e con lo sguardo già rivolto al futuro del movimento palla ovale in Sardegna.
E' possibile seguire i Crusaders su Facebook Instagram e nella pagina web www.crusaders-cagliari.it
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