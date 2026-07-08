Crusaders Cagliari: una gioia straripante bagna il successo nel Nine Bowl

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Smaltita la prima, travolgente ondata di euforia per la conquista del terzo scudetto societario (dopo i fasti di Castiglione della Pescaia 2004 e Palermo 2010), in casa Crusaders Cagliari è già il tempo delle riflessioni profonde.Se la cronaca del netto 48-6 inflitto agli Honey Badgers Formigine sul prato dello Stadio "Paolo Mazza" è ormai agli atti della storia del football americano italiano, il giorno dopo appartiene interamente a chi ha reso possibile l'impresa, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.Domenica 5 luglio, d'altronde, lo sport del casco e delle yards è stato protagonista assoluto non solo sul manto erboso di Ferrara a partire dalle 15:30, ma anche al pub Old Square di Cagliari, dove appassionati e sostenitori si sono radunati per seguire l'evento in tempo reale.Questo cammino perfetto, sublimato da nove vittorie consecutive, emerge come il frutto del mosaico organizzativo orchestrato in totale armonia tra dirigenza lungimirante e coaching staff di altissimo livello.Il percorso trionfale racchiude inoltre risvolti umani toccanti e coraggiosi, come l'eroica presenza in campo di Davide Anedda, sceso in trincea a Ferrara per onorare la maglia crociata nonostante il devastante, recente lutto per la perdita della madre.Tale legame viscerale con la propria terra ha trovato ampio riscontro in tribuna d'onore, dove la squadra ha ricevuto il forte abbraccio istituzionale dei delegati delle municipalità isolane. Erano infatti presenti il Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Marco Benucci, e l'Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni del confinante Comune di Monserrato, Raffaele Nonnoi, il cui territorio rappresenta lo storico, obbligato punto di transito per accedere al rinnovato impianto di Terramaini.Il solido connubio tra sport e territorio proietta la franchigia verso mete ambiziose, forti di una certezza ormai ufficiale: la partecipazione, nella prossima stagione agonistica, al campionato di Seconda Divisione per il tanto atteso ritorno al football a 11 giocatori.A fare da preludio al match è stato l'impatto visivo sul terreno di gioco ferrarese. È apparso molto coreografico, come sempre, l’ingresso in campo dei Cru: in quei precisi momenti sembrava quasi che i giocatori bianco-rosso-argento fossero già padroni del campo. Tra le fila cagliaritane si è sprigionata una comunione di intenti totale, un'energia speciale che si è poi riverberata fedelmente sull'andamento della contesa.Sul rettangolo verde si è visto davvero di tutto, in un campionario completo di ottimo football: dalle corse devastanti ai lanci millimetrici, passando per intercetti chirurgici e placcaggi sicuri ed energici, portati a termine senza mostrare la minima titubanza. In un pomeriggio caratterizzato da sole e caldo intenso, un incredulo Federico Dessì è stato nominato MVP della finalissima. Sono state proprio le sue iniziative, eleganti e possenti al tempo stesso, a dare il là definitivo alla riscossa crociata. Il premio gli è stato consegnato da Federico Soffritti, presidente del consiglio comunale di Ferrara che ha voluto salutare il team cagliaritano anche nel prepartita.In cabina di regia, l’arrivo di Lorenzo Piva è risultato determinante, coronato dal suo secondo successo personale e consecutivo nella categoria.Tra le fondamenta del trionfo risiede un altro fattore strategico: l'aver avuto a completa disposizione il nuovo impianto societario. Una struttura d'eccellenza che rimarrà nei secoli come la prima vera sede stabile dei Crusaders. Questo traguardo fondamentale non ha solo risolto storici nodi logistici, ma ha letteralmente plasmato una nuova mentalità vincente, cementando il senso di appartenenza dei ragazzi.Su questo terreno ha potuto raccogliere i frutti migliori l'ottimo head coach Joe Tricario, capace di portare una ventata di nuova linfa vitale all'ambiente. Il tecnico americano ha saputo capitalizzare e perfezionare lo splendido lavoro avviato dal suo predecessore, Tim Tobin, e da Aldo Palmas, i quali avevano forgiato e instradato un gruppo di atleti che attendeva solo il definitivo momento di maturazione per salire sul tetto d'Italia.Al fianco di Tricario ha operato un dispiegamento di forze notevole sul fronte del coaching staff, composto interamente da ex giocatori che conoscono la categoria come le proprie tasche e che hanno saputo infondere totale sicurezza nel roster.Questo scudetto è un successo nato dalla spinta di un'intera comunità. La dirigenza esprime il più profondo orgoglio per la straordinaria mobilitazione di tutta la cerchia dei propri sostenitori. La capillare ricerca di capitali portata avanti con successo tra i tifosi e i simpatizzanti ha infatti permesso di raccogliere i fondi necessari per sostenere la trasferta emiliana. Grazie a questa generosità collettiva, l'intera rosa ha potuto partecipare al Nine Bowl di Ferrara, senza che nessuno rimanesse indietro.Un segnale di compattezza che si è visto chiaramente anche in tribuna al "Paolo Mazza": l'iniziale e assordante fracasso dei supporters emiliani (favoriti dalla vicinanza geografica con Formigine, distante circa novanta chilometri) è andato via via scemando con il passare dei minuti. Nella seconda metà dell'incontro, il palcoscenico sugli spalti è diventato un monologo dei tifosi e soprattutto delle sinuose tifose cagliaritane, a loro agio con bandiere e danze sollecitate dalle selezioni musicali di. Lo storico quarterback dei Guelfi, prestato per l'occasione alla consolle della manifestazione nel suo collaudato ruolo di animatore ed intrattenitore sportivo, ha saputo dare il ritmo giusto alla festa bianco-rosso-argento oltre Tirreno.Una cavalcata così trionfale avrebbe faticato a dispiegare le propri ali senza il sostegno appassionato dei partner commerciali, capaci di legarsi alla maglia crociata con un trasporto crescente partita dopo partita, lungo tutte le nove gare disputate e tutte vinte. La dirigenza si augura di accogliere quanto prima sugli spalti del nuovo impianto i rappresentanti del, della grande famiglia, da sempre realtà notissima nell'ambito della distribuzione alimentare e pilastro di questo progetto sportivo.In una ideale tribuna d'onore, la società è pronta ad accogliere a braccia aperte e con scrupolosi riguardi tutti gli altri cari benefattori che stanno sposando la causa dei Crusaders. Saliranno a bordo i portabandiera di, azienda leader nel settore dell'arredamento, e i qualificati operatori dell', che hanno dimostrato una vicinanza encomiabile. Il ringraziamento della franchigia si estende agli strateghi di, esperti in offerte mozzafiato nel settore dell'energia elettrica e del gas metano, e alla competenza della, attiva nel comparto impiantistico e delle costruzioni. Infine, un caloroso applauso va a chi anima e sostiene il, punto di riferimento insostituibile per chi ama assecondare gli appetiti più sfiziosi.Un plauso va anche a chi ha permesso di trasmettere l'evento, come l'che ha garantito la riuscita della diretta streaming per tutti gli appassionati che hanno seguito il football direttamente al pub.I festeggiamenti per il terzo scudetto sono appena cominciati, ma per il vertice societario è già tempo di considerazioni profonde. Dietro il rotondo 48-6 rifilato al Formigine c’è un itinerario lungo, pianificato con partenze scaglionate fin dal venerdì per evitare un eccessivo affaticamento e consentire il giusto riposo prima del kick-off domenicale, come sottolinea il presidente Emanuele Garzia:Sulle gradinate dello stadio ferrarese la risposta del pubblico sardo è stata eccezionale, arricchita da presenze istituzionali e da graditi ritorni oltre Tirreno che hanno testimoniato l'attaccamento ai colori rosso-argento:Il discorso si sposta poi sulla crescita strutturale del sodalizio, resa possibile da partner storici, da sostenitori chiave e dal fondamentale micro-finanziamento diffuso:Le ultime parole toccano inevitabilmente le corde più intime dello spogliatoio. Lo scudetto diventa l'occasione per un omaggio solenne, ma traccia anche la rotta immediata verso il salto di categoria:A testimoniare la superiorità dei sardi sono le statistiche ufficiali registrate al termine dei quattro quarti di gioco. L'attacco dei Crusaders ha prodotto ben 317 yard totali (194 conquistate su corsa e 123 per vie aeree) su 52 giochi complessivi, contro le 210 yard totali concesse agli avversari, con un netto divario nel computo dei primi down chiusi che vede Cagliari avanti 19 a 12. I Crociati si sono dimostrati spietati e cinici nelle situazioni critiche, capitalizzando un perfetto 5 su 5 all'interno della red zone e convertendo con successo 3 quarti down su 3 tentati (laddove gli Honey Badgers hanno registrato uno zero su due).A livello individuale, oltre alle 155 yard totali complessive (all-purpose) accumulate dall'MVP Federico Dessì, spiccano la precisione balistica di Lorenzo Piva – autore di 16 completi su 21 passaggi per 2 TD e nessun intercetto – e l'efficacia di una difesa che ha eretto un muro invalicabile.Il foglio statistico evidenzia la prestazione monumentale di Sky Teall, autore di 6.5 placcaggi complessivi (6 singoli), capace di mettere a segno due interventi con perdita di iarde avversarie e di firmare l'unico sack del match, costato a Formigine un arretramento di 11 yard. Altrettanto strabiliante è stato l'apporto del linebacker Federico Spiga, anche lui a quota 6.5 placcaggi totali (5 singoli e 3 assistiti), di cui uno dietro la linea di scrimmage, oltre alla fondamentale prodezza del calcio addizionale bloccato nel primo quarto. La retroguardia sarda ha letteralmente tolto l'aria al gioco aereo avversario, concedendo appena 6 completi su 21 tentativi e forzando due intercetti chirurgici: quello di Giuseppe D'Angelo, che ha fruttato un ritorno di ben 22 yard (oltre a 4.5 placcaggi totali nel match), e quello di Fabio Matta, il cui fulmineo tracciato ha regalato un ritorno da 15 yard, spezzando definitivamente ogni velleità di rimonta emiliana.A tracciare il bilancio puramente tecnico del match, svelando le mosse strategiche che hanno indirizzato la finale in terra emiliana, è l'head coach Joe Tricario. L'allenatore americano analizza l'andamento dei quattro quarti, individuando l'esatto momento in carena in cui l'inerzia è passata definitivamente in mano bianco-rosso-argento:Dietro la precisione millimetrica mostrata a Ferrara non ci sono stati stravolgimenti, ma la prosecuzione metodica del lavoro impostato durante tutto l'anno, focalizzato sui dettagli e sulla solidità dei fondamentali:Quando il discorso si sposta sulle individualità e sui singoli atleti saliti alla ribalta della cronaca nazionale, Tricario sposta immediatamente il baricentro sul valore assoluto della squadra, rifiutando qualsiasi personalismo:L'allenatore americano riavvolge poi il nastro dei ricordi, tornando al giorno del suo sbarco in Sardegna e al primo, storico impatto con lo spogliatoio dei Crusaders:La chiosa finale è un ringraziamento corale che unisce l'intera franchigia, dai dirigenti ai tifosi che hanno affrontato la trasferta oltre Tirreno, sigillando una dedica speciale per l’agognato titolo:Foto Battista BattinoRiccardo Melis (numero maglia 1, ruolo defensive back), Michele Zedda (6, defensive back), Michele Obinu (7, defensive back), Giuseppe Carta (9, cornerback), William Badas (11, defensive back), Michele Meloni (19, defensive back), Roberto Agnesa (21, defensive back), Karim Farouk Omar (24, defensive back), Samuel Delaconi (25, defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Gianfranco Farris (32, defensive back), Riccardo Tocco (33, defensive back).Jacopo Felice Rubechini (3, linebacker), Stefano Murgia (8, linebacker), Giacomo Usai (34, linebacker), Giuseppe D’Angelo (45, linebacker), Federico Spiga (54, linebacker), Davide Francesco Zedda (62, linebacker), Francesco Floris (63, linebacker), Federico Serra (85, linebacker), Michele Porceddu (92, linebacker).Luca Pacinotti (13, defensive lineman), Calemme Antonio (47, defensive lineman), Paolo Hadi Sitzia (75, defensive lineman), Emil Nabil Mokhtar Ashak (64, defensive lineman), Mohamed Ashref Alsrar (95, defensive lineman), Alexander Teall Skye (98, defensive lineman), Riccardo Loddo (99, defensive lineman).Lorenzo Pastorino (5, running back), Federico Saba (20, running back), Riccardo Pili (22, running back), Francesco Loche (23, running back), Davide Anedda (40, runningback).Luigi Alessandro Pisu (60, offensive lineman), Nicola Fadda (66, offensive lineman), Marcello Mele (68, offensive lineman), Jonathan Fabrizio Deiana (69, offensive lineman), Niccolò Cancedda (70, offensive lineman), Ivano Pili (77, offensive lineman), David Israel Moquillaza Pumarayme (78, offensive lineman), Mauro Gandini (79, offensive lineman).Antonio Ghiani (7, wide receiver), Filippo Dedoni (9, tight end), Federico Dessì (14, wide receiver), Michele Valentino Scano (18, wide receiver), Siro Lauchlan Thomas Meloni (80, wide receiver), Filippo Pitzeri (81, wide receiver), Edoardo Stara (94, tight end), Massimiliano Mandas (88, wide receiver).Lorenzo Piva (10, quarterback).Head coach: Joseph Antony TricarioOffensive Coordinator: Joseph Antony TricarioDefensive Coordinator: Nicola PoleseSpecial Teams - Wide Received coach: Matia PisuDefensive Line coach: Antonio NicolliRunning Back – Wide Received coach: Efisio MelisOffensive Lineman coach: Walter SerraDefensive Back Coach: Andrea AntoninoPresidente: Emanuele GarziaVice presidente: Sergio Andrea MeloniGeneral Manager: Giuseppe MarongiuDirigente: Antonio NicolliDirigente/Fotografo: Giulia CongiaDirigente/Magazziniere: Matia PisuDirigente: Stefano MurgiaMarcello SabaStefano ConiAlessandro PicciauAldo PalmasBattista Battino: Fotografo/GraficoAldo Luchi: CatenaMimmo Trudu: CatenaRoberto Zedda: CatenaAlberto Cannas: Addetto alle riprese15 marzo 2026: Legionari Roma – Gladiatori Roma (07-06)15 marzo 2026: Mavericks Roma - Crusaders Cagliari (00-55)28 marzo 2026: Gladiatori Roma – Mavericks Roma (50-00)29 marzo 2026: Crusaders Cagliari – Legionari Roma (41-06)19 aprile 2026: Gladiatori Roma – Crusaders Cagliari (20-41)19 aprile 2026: Legionari Roma – Mavericks Roma (13-40)02 maggio 2026: Crusaders Cagliari – Mavericks Roma (26-06)02 maggio 2026: Gladiatori Roma – Legionari Roma (34-07)16 maggio 2026: Mavericks Roma – Gladiatori Roma (26-13)17 maggio 2026: Legionari Roma – Crusaders Cagliari (00-42)23 maggio 2026: Mavericks Roma – Legionari Roma (46-00)24 maggio 2026: Crusaders Cagliari – Gladiatori Roma (48-00)CRUSADERS 6-0; MAVERICKS 3-3; GLADIATORI 2-4; LEGIONARI 1-513/06/2026: Crusaders Cagliari – Redskins Verona (26-14)13/06/2026: Muli Trieste – Wolverines Piacenza (35-40)13/06/2026: Honey Badgers Formigine - Tfu Pisa (28-14)13/06/2026: Navy Seals Bari – Chiefs Ravenna (10-21)20/06/2026: Crusaders Cagliari – Wolverines Piacenza (24-21)13/06/2026: Honey Badgers Formigine – Chiefs Ravenna (21-14)05/07/2026: Honey Badgers Formigine – Crusaders Cagliari (06-48)E' possibile seguire i Crusaders sue nella pagina web www.crusaders-cagliari.it