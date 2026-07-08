Crusaders Cagliari: una gioia straripante bagna il successo nel Nine Bowl
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Se la cronaca del netto 48-6 inflitto agli Honey Badgers Formigine sul prato dello Stadio "Paolo Mazza" è ormai agli atti della storia del football americano italiano, il giorno dopo appartiene interamente a chi ha reso possibile l'impresa, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.
Domenica 5 luglio, d'altronde, lo sport del casco e delle yards è stato protagonista assoluto non solo sul manto erboso di Ferrara a partire dalle 15:30, ma anche al pub Old Square di Cagliari, dove appassionati e sostenitori si sono radunati per seguire l'evento in tempo reale.
Questo cammino perfetto, sublimato da nove vittorie consecutive, emerge come il frutto del mosaico organizzativo orchestrato in totale armonia tra dirigenza lungimirante e coaching staff di altissimo livello.
Il percorso trionfale racchiude inoltre risvolti umani toccanti e coraggiosi, come l'eroica presenza in campo di Davide Anedda, sceso in trincea a Ferrara per onorare la maglia crociata nonostante il devastante, recente lutto per la perdita della madre.
Tale legame viscerale con la propria terra ha trovato ampio riscontro in tribuna d'onore, dove la squadra ha ricevuto il forte abbraccio istituzionale dei delegati delle municipalità isolane. Erano infatti presenti il Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Marco Benucci, e l'Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni del confinante Comune di Monserrato, Raffaele Nonnoi, il cui territorio rappresenta lo storico, obbligato punto di transito per accedere al rinnovato impianto di Terramaini.
Il solido connubio tra sport e territorio proietta la franchigia verso mete ambiziose, forti di una certezza ormai ufficiale: la partecipazione, nella prossima stagione agonistica, al campionato di Seconda Divisione per il tanto atteso ritorno al football a 11 giocatori.
L'ENERGIA DELL'INGRESSO E LA COMPLETEZZA DEL GIOCO SUL CAMPO
A fare da preludio al match è stato l'impatto visivo sul terreno di gioco ferrarese. È apparso molto coreografico, come sempre, l’ingresso in campo dei Cru: in quei precisi momenti sembrava quasi che i giocatori bianco-rosso-argento fossero già padroni del campo. Tra le fila cagliaritane si è sprigionata una comunione di intenti totale, un'energia speciale che si è poi riverberata fedelmente sull'andamento della contesa.
Sul rettangolo verde si è visto davvero di tutto, in un campionario completo di ottimo football: dalle corse devastanti ai lanci millimetrici, passando per intercetti chirurgici e placcaggi sicuri ed energici, portati a termine senza mostrare la minima titubanza. In un pomeriggio caratterizzato da sole e caldo intenso, un incredulo Federico Dessì è stato nominato MVP della finalissima. Sono state proprio le sue iniziative, eleganti e possenti al tempo stesso, a dare il là definitivo alla riscossa crociata. Il premio gli è stato consegnato da Federico Soffritti, presidente del consiglio comunale di Ferrara che ha voluto salutare il team cagliaritano anche nel prepartita.
In cabina di regia, l’arrivo di Lorenzo Piva è risultato determinante, coronato dal suo secondo successo personale e consecutivo nella categoria.
UN IMPIANTO PER LA STORIA E LA PREPARAZIONE DEL GRUPPO
Tra le fondamenta del trionfo risiede un altro fattore strategico: l'aver avuto a completa disposizione il nuovo impianto societario. Una struttura d'eccellenza che rimarrà nei secoli come la prima vera sede stabile dei Crusaders. Questo traguardo fondamentale non ha solo risolto storici nodi logistici, ma ha letteralmente plasmato una nuova mentalità vincente, cementando il senso di appartenenza dei ragazzi.
Su questo terreno ha potuto raccogliere i frutti migliori l'ottimo head coach Joe Tricario, capace di portare una ventata di nuova linfa vitale all'ambiente. Il tecnico americano ha saputo capitalizzare e perfezionare lo splendido lavoro avviato dal suo predecessore, Tim Tobin, e da Aldo Palmas, i quali avevano forgiato e instradato un gruppo di atleti che attendeva solo il definitivo momento di maturazione per salire sul tetto d'Italia.
Al fianco di Tricario ha operato un dispiegamento di forze notevole sul fronte del coaching staff, composto interamente da ex giocatori che conoscono la categoria come le proprie tasche e che hanno saputo infondere totale sicurezza nel roster.
LO SFORZO DEL PUBBLICO CROCIATO E LA GRATITUDINE VERSO I PARTNER COMMERCIALI
Questo scudetto è un successo nato dalla spinta di un'intera comunità. La dirigenza esprime il più profondo orgoglio per la straordinaria mobilitazione di tutta la cerchia dei propri sostenitori. La capillare ricerca di capitali portata avanti con successo tra i tifosi e i simpatizzanti ha infatti permesso di raccogliere i fondi necessari per sostenere la trasferta emiliana. Grazie a questa generosità collettiva, l'intera rosa ha potuto partecipare al Nine Bowl di Ferrara, senza che nessuno rimanesse indietro.
Un segnale di compattezza che si è visto chiaramente anche in tribuna al "Paolo Mazza": l'iniziale e assordante fracasso dei supporters emiliani (favoriti dalla vicinanza geografica con Formigine, distante circa novanta chilometri) è andato via via scemando con il passare dei minuti. Nella seconda metà dell'incontro, il palcoscenico sugli spalti è diventato un monologo dei tifosi e soprattutto delle sinuose tifose cagliaritane, a loro agio con bandiere e danze sollecitate dalle selezioni musicali di Ugo Arcangeli. Lo storico quarterback dei Guelfi, prestato per l'occasione alla consolle della manifestazione nel suo collaudato ruolo di animatore ed intrattenitore sportivo, ha saputo dare il ritmo giusto alla festa bianco-rosso-argento oltre Tirreno.
Una cavalcata così trionfale avrebbe faticato a dispiegare le propri ali senza il sostegno appassionato dei partner commerciali, capaci di legarsi alla maglia crociata con un trasporto crescente partita dopo partita, lungo tutte le nove gare disputate e tutte vinte. La dirigenza si augura di accogliere quanto prima sugli spalti del nuovo impianto i rappresentanti del Gruppo ABBI, della grande famiglia CRAI, da sempre realtà notissima nell'ambito della distribuzione alimentare e pilastro di questo progetto sportivo.
In una ideale tribuna d'onore, la società è pronta ad accogliere a braccia aperte e con scrupolosi riguardi tutti gli altri cari benefattori che stanno sposando la causa dei Crusaders. Saliranno a bordo i portabandiera di Diva Salotti, azienda leader nel settore dell'arredamento, e i qualificati operatori dell'Agenzia Funebre Leonori, che hanno dimostrato una vicinanza encomiabile. Il ringraziamento della franchigia si estende agli strateghi di Rivolt Mc Watt, esperti in offerte mozzafiato nel settore dell'energia elettrica e del gas metano, e alla competenza della STEVA SRL, attiva nel comparto impiantistico e delle costruzioni. Infine, un caloroso applauso va a chi anima e sostiene il Ristorante Sa Baracca, punto di riferimento insostituibile per chi ama assecondare gli appetiti più sfiziosi.
Un plauso va anche a chi ha permesso di trasmettere l'evento, come l'Old Square di Cagliari che ha garantito la riuscita della diretta streaming per tutti gli appassionati che hanno seguito il football direttamente al pub.
IL BILANCIO DEL PRESIDENTE EMANUELE GARZIA
I festeggiamenti per il terzo scudetto sono appena cominciati, ma per il vertice societario è già tempo di considerazioni profonde. Dietro il rotondo 48-6 rifilato al Formigine c’è un itinerario lungo, pianificato con partenze scaglionate fin dal venerdì per evitare un eccessivo affaticamento e consentire il giusto riposo prima del kick-off domenicale, come sottolinea il presidente Emanuele Garzia:
"Celebriamo una vittoria storica e schiacciante che riporta il titolo nazionale in Sardegna dopo ben sedici anni di attesa. La finale contro Formigine non era affatto scontata, data la nota solidità difensiva degli emiliani. Tuttavia, i Crusaders hanno saputo imporre il proprio gioco con un netto 48-6, evidenziando una superiorità tecnica e fisica indiscutibile. La trasferta è stata sicuramente lunga, ma siamo riusciti a pianificarla al meglio per non gravare sulla tenuta fisica dei ragazzi, i quali hanno poi affrontato la partita con una concentrazione granitica, mantenendo un ritmo altissimo azione dopo azione nonostante il forte caldo pomeridiano."
Sulle gradinate dello stadio ferrarese la risposta del pubblico sardo è stata eccezionale, arricchita da presenze istituzionali e da graditi ritorni oltre Tirreno che hanno testimoniato l'attaccamento ai colori rosso-argento:
"Un elemento chiave del nostro successo è stato l'eccezionale seguito dei nostri tifosi, che hanno persino superato in numero quelli locali nonostante la distanza. Questo legame viscerale con il territorio è stato sottolineato ed onorato dalla presenza a Ferrara dei rappresentanti delle nostre amministrazioni comunali, Marco Benucci per Cagliari e Raffaele Nonnoi per Monserrato. Il supporto è arrivato anche da lontano, con le 'vecchie glorie' del club che si sono mobilitate: penso a Luca Clavuot arrivato dalla Svizzera, Roberto Anedda da Milano e Max Floris da Treviso, accorsi per spingere la squadra."
Il discorso si sposta poi sulla crescita strutturale del sodalizio, resa possibile da partner storici, da sostenitori chiave e dal fondamentale micro-finanziamento diffuso:
"Ogni tassello è stato indispensabile in questo percorso iniziato nel 2019, che ci ha portati fino alla gestione del Crusaders Field di Terramaini. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a tre sostenitori chiave come Marco Tocchetti, Alessio Ponti e Fabrizio Ottonello, ma ci tengo ad enfatizzare come il risultato finale sia il frutto di uno sforzo collettivo. Ogni singola donazione, a partire dai 10 euro, è stata vitale per raggiungere l'obiettivo prefissato. Un plauso va anche ai partner storici e a chi ha permesso di trasmettere l'evento, come l'Old Square di Cagliari che ha garantito la riuscita della diretta streaming per tutti gli appassionati rimasti in Sardegna."
Le ultime parole toccano inevitabilmente le corde più intime dello spogliatoio. Lo scudetto diventa l'occasione per un omaggio solenne, ma traccia anche la rotta immediata verso il salto di categoria:
"Oltre l'aspetto puramente sportivo, questa vittoria è intrisa di significati emotivi profondi e indelebili. I 48 punti stampati sul tabellone sono stati interamente dedicati alla memoria di Michele De Virgiliis e Massimiliano Antonino, figure storiche e indimenticate del nostro club. La squadra ha inoltre mostrato la sua immensa coesione umana stringendosi attorno all'atleta Davide Anedda, che ha voluto essere presente in trasferta nonostante il recente e devastante lutto familiare, trasformando un momento di immenso dolore in un'occasione di condivisione e straordinaria forza collettiva. Questo scudetto della 9FL corona una stagione perfetta, ma rappresenta anche la nostra rampa di lancio: siamo già pronti a proiettarci, con rinnovato entusiasmo, verso le future ed entusiasmanti sfide della Seconda Divisione a 11 giocatori."
I NUMERI DEL DOMINIO E LA DIGA DIFENSIVA CROCIATA
A testimoniare la superiorità dei sardi sono le statistiche ufficiali registrate al termine dei quattro quarti di gioco. L'attacco dei Crusaders ha prodotto ben 317 yard totali (194 conquistate su corsa e 123 per vie aeree) su 52 giochi complessivi, contro le 210 yard totali concesse agli avversari, con un netto divario nel computo dei primi down chiusi che vede Cagliari avanti 19 a 12. I Crociati si sono dimostrati spietati e cinici nelle situazioni critiche, capitalizzando un perfetto 5 su 5 all'interno della red zone e convertendo con successo 3 quarti down su 3 tentati (laddove gli Honey Badgers hanno registrato uno zero su due).
A livello individuale, oltre alle 155 yard totali complessive (all-purpose) accumulate dall'MVP Federico Dessì, spiccano la precisione balistica di Lorenzo Piva – autore di 16 completi su 21 passaggi per 2 TD e nessun intercetto – e l'efficacia di una difesa che ha eretto un muro invalicabile.
Il foglio statistico evidenzia la prestazione monumentale di Sky Teall, autore di 6.5 placcaggi complessivi (6 singoli), capace di mettere a segno due interventi con perdita di iarde avversarie e di firmare l'unico sack del match, costato a Formigine un arretramento di 11 yard. Altrettanto strabiliante è stato l'apporto del linebacker Federico Spiga, anche lui a quota 6.5 placcaggi totali (5 singoli e 3 assistiti), di cui uno dietro la linea di scrimmage, oltre alla fondamentale prodezza del calcio addizionale bloccato nel primo quarto. La retroguardia sarda ha letteralmente tolto l'aria al gioco aereo avversario, concedendo appena 6 completi su 21 tentativi e forzando due intercetti chirurgici: quello di Giuseppe D'Angelo, che ha fruttato un ritorno di ben 22 yard (oltre a 4.5 placcaggi totali nel match), e quello di Fabio Matta, il cui fulmineo tracciato ha regalato un ritorno da 15 yard, spezzando definitivamente ogni velleità di rimonta emiliana.
L'ANALISI TECNICA DI COACH JOE TRICARIO: IL TRIONFO DEL COLLETTIVO
A tracciare il bilancio puramente tecnico del match, svelando le mosse strategiche che hanno indirizzato la finale in terra emiliana, è l'head coach Joe Tricario. L'allenatore americano analizza l'andamento dei quattro quarti, individuando l'esatto momento in carena in cui l'inerzia è passata definitivamente in mano bianco-rosso-argento:
"Nel primo quarto abbiamo concesso loro una segnatura facile, e la loro difesa ci ha messo davanti a qualche bella sfida. Nel secondo quarto, però, ci siamo sistemati e abbiamo iniziato a giocare il vero football dei Crusaders: tappe difensive fondamentali e un paio di segnature che ci hanno permesso di andare all'intervallo in vantaggio per 14-6. L'avvio del terzo quarto si è rivelato cruciale: la copertura del kickoff da parte dei nostri Special Teams ci ha permesso di ricoprire la palla sulle loro 1 yard e, nell'azione successiva, abbiamo subito sfondato per il 21-6. C'è stato poi uno scambio di possessi, e ancora una volta i team speciali ci hanno regalato un vantaggio determinante: su una situazione di quarto down, Michele Meloni ha eseguito un finto punt guadagnando un nuovo primo down, che abbiamo capitalizzato poco dopo con il touchdown da 29 yard di Pastorino. A quel punto gli argini sono crollati. Oltre al recupero sul kickoff, quel finto punt è stato probabilmente la vera svolta della partita. Da lì abbiamo messo a segno due intercetti che hanno portato ad altrettante segnature, confermando che il quarto periodo è il momento in cui siamo più forti."
Dietro la precisione millimetrica mostrata a Ferrara non ci sono stati stravolgimenti, ma la prosecuzione metodica del lavoro impostato durante tutto l'anno, focalizzato sui dettagli e sulla solidità dei fondamentali:
"In queste ultime due settimane abbiamo seguito la nostra normale routine di preparazione: analisi dei filmati video, allenamenti mirati a gestire le diverse situazioni di gioco e un'insistenza costante e martellante sui fondamentali. Non credo che questa finale sia stata più impegnativa di altre gare; penso che ogni partita presenti le proprie insidie e alcune si rivelano semplicemente più dure di altre in determinati frangenti."
Quando il discorso si sposta sulle individualità e sui singoli atleti saliti alla ribalta della cronaca nazionale, Tricario sposta immediatamente il baricentro sul valore assoluto della squadra, rifiutando qualsiasi personalismo:
"Penso che la risposta esatta sia racchiusa proprio nell'espressione 'così tanti Crusaders'. Diventa difficile dire che questo o quel giocatore abbia brillato in modo isolato, quando il momento di gloria di un singolo è sempre il risultato del lavoro di altri otto compagni che lo hanno reso possibile. I media fanno un ottimo lavoro nel mettere in luce i singoli individui, ma per me si tratta sempre e solo della Squadra."
L'allenatore americano riavvolge poi il nastro dei ricordi, tornando al giorno del suo sbarco in Sardegna e al primo, storico impatto con lo spogliatoio dei Crusaders:
"Ricordo perfettamente la mia esperienza quando sono arrivato al campo per incontrarli la prima volta. Per prima cosa ho dovuto presentami e, non appena siamo entrati nel vivo, ho chiesto loro di portare l'atteggiamento giusto agli allenamenti e di dare il massimo sforzo. Non avevamo ancora partite ravvicinate davanti a noi, quindi l'unico obiettivo reale era vincere la serata. Credo che all'inizio qualcuno mi abbia guardato come se fossi un po' pazzo, anche perché parlavo esclusivamente in inglese."
La chiosa finale è un ringraziamento corale che unisce l'intera franchigia, dai dirigenti ai tifosi che hanno affrontato la trasferta oltre Tirreno, sigillando una dedica speciale per l’agognato titolo:
"I nostri tifosi sono fantastici e a Ferrara si sono fatti sentire in forze; i giocatori si nutrono letteralmente di questa energia. Il mio ringraziamento va innanzitutto alla dirigenza per aver creduto in me, e ai nostri allenatori, che hanno fatto da ponte tra me e i giocatori; come ex atleti mi hanno aiutato a comprendere a fondo la cultura sportiva di questo luogo. Grazie al supporto dei tifosi e ai nostri sponsor, che rendono sostenibile e praticabile una stagione del genere. Ma il grazie più grande va ai nostri giocatori, che hanno dovuto imparare a vedere il football da una prospettiva diversa: sono stati messi alla prova, hanno accettato la sfida e hanno risposto da campioni. Ora lo sono a tutti gli effetti. Questo campionato è dedicato a tutti i Crusaders. 44/48 nel cuore. Adesso per me è tempo di rientrare negli Stati Uniti per passare del tempo con la famiglia e gli amici; i ragazzi si sono ampiamente meritati il loro periodo di riposo."
Foto Battista Battino
I CRUSADERS CAMPIONI 2026
DIFESA
Riccardo Melis (numero maglia 1, ruolo defensive back), Michele Zedda (6, defensive back), Michele Obinu (7, defensive back), Giuseppe Carta (9, cornerback), William Badas (11, defensive back), Michele Meloni (19, defensive back), Roberto Agnesa (21, defensive back), Karim Farouk Omar (24, defensive back), Samuel Delaconi (25, defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Gianfranco Farris (32, defensive back), Riccardo Tocco (33, defensive back).
Jacopo Felice Rubechini (3, linebacker), Stefano Murgia (8, linebacker), Giacomo Usai (34, linebacker), Giuseppe D’Angelo (45, linebacker), Federico Spiga (54, linebacker), Davide Francesco Zedda (62, linebacker), Francesco Floris (63, linebacker), Federico Serra (85, linebacker), Michele Porceddu (92, linebacker).
Luca Pacinotti (13, defensive lineman), Calemme Antonio (47, defensive lineman), Paolo Hadi Sitzia (75, defensive lineman), Emil Nabil Mokhtar Ashak (64, defensive lineman), Mohamed Ashref Alsrar (95, defensive lineman), Alexander Teall Skye (98, defensive lineman), Riccardo Loddo (99, defensive lineman).
ATTACCO
Lorenzo Pastorino (5, running back), Federico Saba (20, running back), Riccardo Pili (22, running back), Francesco Loche (23, running back), Davide Anedda (40, runningback).
Luigi Alessandro Pisu (60, offensive lineman), Nicola Fadda (66, offensive lineman), Marcello Mele (68, offensive lineman), Jonathan Fabrizio Deiana (69, offensive lineman), Niccolò Cancedda (70, offensive lineman), Ivano Pili (77, offensive lineman), David Israel Moquillaza Pumarayme (78, offensive lineman), Mauro Gandini (79, offensive lineman).
Antonio Ghiani (7, wide receiver), Filippo Dedoni (9, tight end), Federico Dessì (14, wide receiver), Michele Valentino Scano (18, wide receiver), Siro Lauchlan Thomas Meloni (80, wide receiver), Filippo Pitzeri (81, wide receiver), Edoardo Stara (94, tight end), Massimiliano Mandas (88, wide receiver).
Lorenzo Piva (10, quarterback).
COACHES
Head coach: Joseph Antony Tricario
Offensive Coordinator: Joseph Antony Tricario
Defensive Coordinator: Nicola Polese
Special Teams - Wide Received coach: Matia Pisu
Defensive Line coach: Antonio Nicolli
Running Back – Wide Received coach: Efisio Melis
Offensive Lineman coach: Walter Serra
Defensive Back Coach: Andrea Antonino
DIRIGENZA
Presidente: Emanuele Garzia
Vice presidente: Sergio Andrea Meloni
General Manager: Giuseppe Marongiu
Dirigente: Antonio Nicolli
Dirigente/Fotografo: Giulia Congia
Dirigente/Magazziniere: Matia Pisu
Dirigente: Stefano Murgia
MEDICO
Marcello Saba
FISIOTERAPISTA
Stefano Coni
SCORER
Alessandro Picciau
Aldo Palmas
STAFF SOCIETARIO
Battista Battino: Fotografo/Grafico
Aldo Luchi: Catena
Mimmo Trudu: Catena
Roberto Zedda: Catena
Alberto Cannas: Addetto alle riprese
CALENDARIO 9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2026 GIRONE C
15 marzo 2026: Legionari Roma – Gladiatori Roma (07-06)
15 marzo 2026: Mavericks Roma - Crusaders Cagliari (00-55)
28 marzo 2026: Gladiatori Roma – Mavericks Roma (50-00)
29 marzo 2026: Crusaders Cagliari – Legionari Roma (41-06)
19 aprile 2026: Gladiatori Roma – Crusaders Cagliari (20-41)
19 aprile 2026: Legionari Roma – Mavericks Roma (13-40)
02 maggio 2026: Crusaders Cagliari – Mavericks Roma (26-06)
02 maggio 2026: Gladiatori Roma – Legionari Roma (34-07)
16 maggio 2026: Mavericks Roma – Gladiatori Roma (26-13)
17 maggio 2026: Legionari Roma – Crusaders Cagliari (00-42)
23 maggio 2026: Mavericks Roma – Legionari Roma (46-00)
24 maggio 2026: Crusaders Cagliari – Gladiatori Roma (48-00)
CLASSIFICA: CRUSADERS 6-0; MAVERICKS 3-3; GLADIATORI 2-4; LEGIONARI 1-5
SEMIFINALI - NORTH CONFERENCE
13/06/2026: Crusaders Cagliari – Redskins Verona (26-14)
13/06/2026: Muli Trieste – Wolverines Piacenza (35-40)
SEMIFINALI - SOUTH CONFERENCE
13/06/2026: Honey Badgers Formigine - Tfu Pisa (28-14)
13/06/2026: Navy Seals Bari – Chiefs Ravenna (10-21)
FINALE - NORTH CONFERENCE
20/06/2026: Crusaders Cagliari – Wolverines Piacenza (24-21)
FINALE - SOUTH CONFERENCE
13/06/2026: Honey Badgers Formigine – Chiefs Ravenna (21-14)
NINE BOWL
05/07/2026: Honey Badgers Formigine – Crusaders Cagliari (06-48)
E' possibile seguire i Crusaders su Facebook, Instagram e nella pagina web www.crusaders-cagliari.it
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