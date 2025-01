"Dare un’anima alla politica": presentazione del libro di Don Bruno Bignami

Il 28 gennaio 2025, alle ore 18:00, si terrà un evento significativo presso l’Oikos Centro per lo Sviluppo Umano Integrale dei Giovani, dedicato alla presentazione del libro Dare un’anima alla politica di Don Bruno Bignami. L’opera, che porta la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI, propone una riflessione profonda sul ruolo dei valori umani e spirituali nella sfera pubblica, con l’obiettivo di restituire alla politica un’ispirazione etica e morale.

Alla presentazione, l’autore dialogherà con Sharon Zangari ed Eugenio Gentile, offrendo al pubblico un’opportunità unica di approfondire i temi fondamentali trattati nel libro. L’evento vedrà inoltre i saluti istituzionali di Don Salvino Cognetti, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, e di Francesco Costa, Presidente dell’APS Oikos, promotore dell’incontro.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione di dialogo costruttivo e condiviso, per riflettere insieme sul rapporto tra spiritualità e impegno civico, in un’epoca in cui è sempre più necessario riscoprire i valori che guidano la partecipazione alla vita pubblica.