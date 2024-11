Davide Lo Surdo: Omaggiato di una statua di bronzo

Davide Lo Surdo, storico chitarrista italiano, viene onorato con una statua in bronzo, dallo scultore Jesper Esbensen in Danimarca.

Lo Surdo riceve un riconoscimento che evidenzia ancora di più la sua impronta sulla storia della musica, come uno dei migliori chitarristi di sempre.



Jesper Esbensen, ingegnere e scultore visionario danese di 57 anni, ha scolpito la statua completamente in bronzo, raffigurante il chitarrista più veloce della storia.

Questo riconoscimento rappresenta il terzo tributo dallo spessore storico reso a Davide Lo Surdo.



Al chitarrista gli è stato infatti già dedicato un capitolo nel secondo volume del libro di storia della musica "Rock Memories 2", che lo ritrae anche in copertina.

L'autore, Maurizio Baiata, in questo secondo volume ripercorre dai Beatles e i Pink Floyd, fino a Davide Lo Surdo.



Tra gli onori già ricevuti da Lo Surdo ricordiamo infine l'esposizione di due delle sue chitarre, rispettivamente nelle collezioni permanenti del Sigal Music Museum negli USA (insieme a strumenti di Mozart e Chopin) e nel Museo Nazionale di Cuba.