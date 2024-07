Definiti i turni infrasettimanali e le soste del campionato in attesa del sorteggio di stasera

Stasera si conoscerà l’ordine con cui il Catanzaro dovrà affrontare le avversarie dell’imminente stagione. Si parte da qualche certezza sulle modalità del sorteggio

Nel tardo pomeriggio di oggi, 10 luglio, in Piazza Europa a La Spezia saranno effettuati i sorteggi della nuova stagione agonistica 2024-2025 che vedrà il Catanzaro chiamato a confermare il buon campionato concluso appena un mese e mezzo fa.

In rappresentanza del club giallorosso sarà presente il DG Morganti. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sui canali social della Lega B oppure sul portale Mediaset.

Qualche indiscrezione sulle modalità con cui verranno sorteggiate le trentotto giornate già si conosce. Il Catanzaro non potrà iniziare la stagione affrontando la Cremonese e non potrà chiuderla contro la Sampdoria. E’ previsto infatti che ogni compagine non potrà iniziare e terminare la stagione contro le stesse formazioni incontrate nel campionato precedente.

Altra certezza è che nel calendario asimmetrico non sarà possibile che una gara di ritorno venga disputata prima che siano stati disputati almeno altri sei incontri.

DATE

Definite date dei turni infrasettimanali e delle soste.

La prima giornata sarà sabato 17 agosto con l’anticipo di venerdì 16.

I turni infrasettimanali saranno in tutto quattro: 27 agosto, 29 ottobre, boxing day del 26 dicembre e 1° maggio.

Le soste per le nazionali sono previste domenica 7 agosto, 12 e 13 ottobre, 16 e 17 novembre, 22 e 23 marzo. L’ultima gara del torneo è in programma venerdì 9 maggio. La sosta invernale sarà programmata invece dal 30 dicembre all’11 gennaio.

Maurizio Martino