Dichiarazioni del Mister Caserta: alla vigilia di Salernitana – Catanzaro (Video)

CATANZARO - Alla vigilia della sfida tra Salernitana e Catanzaro, il mister del Catanzaro, Francesco Caserta, si è espresso in una conferenza stampa, affrontando il tema della difficoltà della trasferta dopo una sconfitta che ha lasciato il segno. "Il calcio è bello e brutto proprio per questo", ha affermato, sottolineando l'importanza di non farsi sopraffare dalle emozioni post-partita.





Analisi della Situazione

Caserta ha evidenziato la necessità di un percorso di crescita e di un progetto a lungo termine, concentrandosi sugli aspetti positivi emersi nella prestazione della squadra, in particolare nel secondo tempo della partita precedente. "Dobbiamo limitare gli errori e continuare a lavorare sulle cose buone fatte in campo", ha aggiunto, riconoscendo che la squadra è in fase di amalgama, con molti nuovi innesti.





Preparazione per Salernitana

La preparazione per il match contro la Salernitana si presenta complessa, considerando anche l'atmosfera calda dell'ambiente e l'importanza della partita per entrambe le squadre, attualmente in difficoltà di classifica. "Non dobbiamo guardare la classifica in questo momento, ma concentrarci su ciò che facciamo in campo", ha dichiarato. Caserta ha confermato che Koulibaly sta bene e non ha giocato nell'ultima partita solo per scelta tecnica.





Strategie tattiche

Riguardo all'assenza di Iemmello, il mister ha spiegato che ci sono altre opzioni valide in rosa e che la squadra continuerà a lavorare sul sistema di gioco preferito, il 4-4-2. "Abbiamo tanti giocatori capaci di sostituirlo", ha detto. La preparazione della partita include l'analisi dell'identità di gioco della Salernitana, una squadra che, sebbene segni molto, subisce anche diversi gol.





Conclusione

Mister Caserta ha concluso affermando che la chiave sarà la capacità della squadra di lottare e leggere la partita in modo efficace, sfruttando al meglio le opportunità che si presenteranno. "Dobbiamo continuare a lottare palla su palla, partita dopo partita", ha affermato, lasciando trasparire fiducia per il futuro.