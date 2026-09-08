Difesa europea: accordo Ue da 3,2 miliardi per i Patriot in Ucraina

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In una mossa che segna una svolta decisiva per il sostegno all'Ucraina, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che i 27 Stati membri dell'Unione europea hanno raggiunto un'intesa per consentire a Kyiv di approvvigionarsi dei componenti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. Il pacchetto di finanziamento ammonta a 3,2 miliardi di euro, una somma che arriva in un momento critico quando le forze ucraine affrontano crescenti pressioni sul fronte orientale.

Dettagli dell'accordo

L'accordo europeo rappresenta un passo concreto nella politica di difesa comune, aggirando le precedenti restrizioni che impedivano a Kiev di acquistare separatamente i sistemi di lancio e i relativi componenti. Grazie a questo meccanismo, l'Ucraina potrà accedere direttamente a parti di ricambio e munizioni per i Patriot, sistema prodotto dagli Stati Uniti ma operativo in diversi Paesi europei.

Impatto strategico e operativo

La decisione arriva dopo mesi di pressioni da parte dell'amministrazione statunitense e di alcuni alleati europei, in particolare i Paesi baltici e la Polonia, per rafforzare la capacità di difesa aerea ucraina. La disponibilità di componenti Patriot è considerata cruciale per contrastare i missili russi e i droni che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche e civili ucraine. Con questi fondi, l'Ucraina potrà rimpiazzare i sistemi danneggiati e ampliare le proprie capacità, riducendo la dipendenza da singoli fornitori.

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Finanziamento e condizioni

I 3,2 miliardi di euro saranno redistribuiti attraverso il Fondo europeo per la pace e potenziato da contributi nazionali volontari. Secondo le fonti, l'accordo prevede che i singoli Paesi europei che possiedono batterie Patriot possano donare o vendere all'Ucraina i sistemi, mentre i fondi comuni copriranno i costi di acquisizione dei componenti mancanti. Questo approccio collaborativo rafforza la sicurezza collettiva e la capacità dell'Europa di agire unita di fronte alle sfide geopolitiche.

Reazioni e prospettive future

La notizia ha suscitato reazioni positive a Kiev e tra gli alleati NATO. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i partner europei per il sostegno continuo. Alcuni analisti sottolineano che questa iniziativa potrebbe essere il preludio a una più ampia strategia di autonomia strategica europea in campo militare, con investimenti nella produzione di sistemi di difesa propri. Per l'Ue, si tratta di un banco di prova per la sua capacità di azione comune in politica estera e di difesa.

Nel frattempo, la Russia ha condannato l'accordo, definendolo una provocazione che prolunga il conflitto. Nonostante ciò, i leader europei sembrano determinati a proseguire sulla strada del sostegno a Kyiv, con ulteriori pacchetti di aiuti previsti nei prossimi mesi.