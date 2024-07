Differenze e similitudini tra incontri social, annunci erotici e nuove frontiere virtuali

Tempi moderni, tempi social che stanno lentamente sussurrando all'orecchio degli annunci erotici di escort e signorine dell’antico mestiere. Vediamo cosa sta succedendo

Se qualcuno ancora si stesse chiedendo il motivo per cui sempre più spesso sentiamo parlare di social network, ebbene che smetta di porsi questa domanda. Accendiamo la TV e la risposta sta li. Ormai i social non sono più un argomento su cui disquisire, ma sono l'argomento cardine da cui sta ripartendo la società. Nei TG pervadono notizie che inondano letteralmente l' opinione pubblica, notizie inerenti esattamente il fenomeno social media, e questo perché l' argomento fa breccia nella gente, c'è poco da fare. Ma allora cosa c'è dentro a questo mezzo di condivisione ?

Ebbene, rispondere ad una domanda così richiede una capacità molto performante e a tratti indefinita, basti pensare a quante centinaia di migliaia di persone, solamente in Italia, usano in maniera marcata i social. Non c'è quindi una risposta chiara in tal senso, ma possiamo azzardare delle ipotesi.

Intanto definiamo il concetto di social network. Si può usare questa terminologia nel momento in cui si utilizza una piattaforma virtuale che in maniera più o meno diversificata, mette in contatto chi si mostra con chi sta cercando. Basta iscriversi ad una delle miriadi piattaforme social per avere da subito l’accesso ad un mondo sconfinato. Un social network è banalmente come una finestra dalla quale affacciarsi e scrutare l’orizzonte.

Può essere un luogo virtuale che nello specifico riguarda più selettivamente una categoria più netta, uno spazio pubblicitario, una vetrina di annunci. Ed oggi, alcune di esse tendono giocoforza ad avere delle sotto categorie, a tratti orientate anche a temi hot. Una volta questo ruolo ce l’ aveva il cartaceo, oggi ce l’ha la rete internet.

Pensiamo ad esempio a quelle vetrine dedicate agli incontri erotici in Italia come https://www.torchemada.net le quali sono tappezzate da profili social privati, come whastapp o telegram, attraverso cui è possibile dialogare direttamente con l'inserzionista che esercita il diritto di consumare il proprio spazio pubblicitario.

Quindi, un primo motivo è che i social rappresentano lo strumento di rivalsa per coloro che sono a caccia di un’ ambita popolarità sistematicamente sgusciata via dalle mani, un po' per demerito, un po' per sovraffollata concorrenza e un po' perché fino al recente passato, esisteva solamente la televisione come unico mezzo di visibilità. E per entrare in questo circuito, serviva e serve ancora oggi tanta gavetta e qualche “spintarella”, ovvero quel know-out più o meno meritorio che permetta di essere scelti da chi la televisione la produce in termini di idee e palinsesti.

Un altro motivo, ed è qui che mi soffermerei maggiormente, si chiama lavoro, e quindi guadagni economici. Forse non tutti sanno, ma credo pochissimi ormai, che i social network stanno diventando una fonte massiva di guadagno, soprattutto per chi decide di mostrare il proprio viso, giacché ritiene di non avere nulla da nascondere. Così facendo s' inizia una vera e propria carriera da Influencer, il cui successo dipenderà esclusivamente dalle proprie capacità e dall'impatto che si ha sul grande pubblico. E si sa, alla fine è sempre quest'ultimo a decidere ciò che è interessante da ciò che diventerà mera gogna mediatica o ancora peggio, indifferenza collettiva.

Quali sono i canali social più utili a questi scopi ?

Per quanto riguarda il focus sui canali social, elencarli è un gioco da ragazzi per chi ha figli, perché oltre al veterano facebook, Youtube e Twitter (oggi X), negli anni ne sono spuntati come funghi, di nuovi e performanti.

A parte i già menzionati Whastapp e Telegram, ce ne sono di più accattivanti e, per così dire, finalizzati a produrre contenuti erotici anche piuttosto spinti come Onlyfans.

È facile a questo punto intuire, lo si diceva poc’anzi, che un tempo certi incontri piccanti avvenivano tramite testate giornalistiche cartacee, con particolare attenzione alla categoria denominata "pubbliche relazioni" (termini volutamente virgolettati), mentre nel passato più recente l' ascesa del mondo virtuale ha contribuito non poco ad evolvere tale categoria, trasferendola definitivamente dalla carta al web. È noto come nella rete internet pullulino da anni moltissimi siti escort, il che forse ha contribuito a generare un ulteriore step evolutivo che ha preso il nome di social network. Per carità, nella maggior parte dei casi si parla di una cordialissima ed innocente socializzazione virtuale, un modo per fare rimpatriate fra amici di vecchia data o tra persone che si sono perse di vista, ma in alcuni casi rappresentano un vero e proprio trend degli incontri erotici di nuova generazione.

Insomma, la vita sociale oggi non è tale, se non è social.