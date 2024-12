Digital Angels a supporto di Regione Lazio per aumentare gli iscritti al canale WhatsApp

- Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, ha collaborato con Regione Lazio per una campagna strategica mirata all’aumento degli iscritti al canale WhatsApp ufficiale della Regione.



L’iniziativa, lanciata nel mese di settembre, ha portato a un significativo incremento degli iscritti, da 2.400 a quasi 20.000, registrando un aumento di circa 17.600 utenti in meno di un mese.

La campagna è stata realizzata su Meta Ads con l’obiettivo di portare iscrizioni al canale WhatsApp consentendo agli utenti di accedere direttamente alla piattaforma.

Per ottimizzare i risultati, la strategia ha escluso la visualizzazione dell’annuncio sui dispositivi desktop, concentrandosi esclusivamente sui dispositivi mobile e garantendo così un’esperienza utente ottimale.

I risultati ottenuti, con un click-through rate (CTR) dell’1,1% e oltre 35.000 click sul link della campagna, testimoniano l’efficacia della strategia implementata da Digital Angels.

Il target comprendeva l’intera Regione Lazio, senza restrizioni, per garantire una ampia copertura e il massimo coinvolgimento.

Grazie a un approccio strategico orientato all’interazione, la collaborazione tra Digital Angels e Regione Lazio ha dimostrato come il digitale possa essere utilizzato per avvicinare i cittadini alle istituzioni, migliorando l’accesso alle informazioni e ai servizi regionali.

“La Regione Lazio non poteva fare a meno di un suo canale Whatsapp: l'applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia rappresenta una grande opportunità per continuare a ridurre le distanze con i cittadini.

Nel canale offriamo aggiornamenti quotidiani sui servizi offerti, bandi, opportunità, campagne di comunicazione e iniziative che animano il nostro territorio.

Grazie a questa campagna di lancio siamo riusciti, fin da subito, ad aumentare la community degli iscritti, rendendo le attività di informazione e comunicazione ancora più efficaci”, dichiara Adriano Valentini, Responsabile Comunicazione Digital della Regione Lazio.

“Questa campagna rappresenta un esempio concreto di come il digitale possa essere un ponte tra istituzioni e cittadini, facilitando l'accesso a servizi essenziali e promuovendo una comunicazione più diretta.

Grazie a un approccio strategico e mirato, siamo riusciti a massimizzare l'impatto delle attività, generando risultati significativi in tempi brevi.” dichiara Donatello Guarino, Head of Operations di Digital Angels.