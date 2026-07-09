Digital Angels ancora al fianco di Theras per il progetto TherasCare

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ROMA 09/07/2026 – Digital Angels, agenzia di marketing con sedi a Roma e Milano e socio IAB Italia, affianca Theras nella gestione del progetto TherasCare riguardante la produzione di webinar e contenuti video fruibili all’interno della piattaforma, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di chi si affida alle tecnologie Theras e di chi gli è vicino.

Theras è un’azienda biomedicale italiana fondata nel 2011 a Salsomaggiore Terme. Sviluppa e offre tecnologie e servizi per la gestione del diabete, del dolore cronico e dell’obesità, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia terapeutica e la qualità della vita dei pazienti. Dal 2025, il business si espande anche al mercato del medical selfcare, con un brand storico come PIC Solution. Con milioni di persone raggiunte ogni giorno in più di 80 paesi nel mondo e una forte spinta all’innovazione, Theras promuove una nuova cultura della cura, fondata sull’ascolto costante e una presenza concreta accanto a persone e operatori sanitari.

“Rethinking disease. Together” - Solo insieme, unendo competenze, ascolto e innovazione, possiamo davvero cambiare il modo in cui ci prendiamo cura delle persone. Il nostro è un impegno fondato su responsabilità e presenza per generare un impatto concreto.

La collaborazione, iniziata nel 2025, vede l’avvio nel 2026 di questo progetto della durata di 12 mesi in cui Digital Angels ha il ruolo di partner per la comunicazione di Theras, con un presidio coordinato di attività creative, operative e strategiche.

TherasCare è la piattaforma dedicata a pazienti, caregiver e professionisti sanitari. Digital Angels cura l’intero processo di gestione dei webinar: dalla pianificazione alla supervisione tecnica degli eventi, fino alla raccolta e all’analisi dei principali KPI. L’agenzia si occupa inoltre della produzione di contenuti video derivanti dai webinar, trasformando le registrazioni in video pillole fruibili all’interno della piattaforma.

Sul fronte dell’email marketing l’agenzia ha sviluppato un sistema di comunicazione strutturato attraverso la creazione di template, la realizzazione di short-copy e l’ottimizzazione mobile. Questa attività consente di mantenere una relazione costante con gli utenti e valorizzare i contenuti e i servizi disponibili sulla piattaforma.



Attraverso questa attività, Digital Angels supporta Theras nella costruzione di un ecosistema digitale più efficace, capace di connettere contenuti, piattaforme e dati per migliorare l’esperienza degli utenti.

“TherasCare rappresenta il nostro modo di essere vicini a pazienti e professionisti sanitari: un ecosistema di servizi che integra strumenti digitali, contenuti di qualità e momenti di confronto per supportare una gestione della terapia più consapevole, condivisa ed efficace. Per noi innovazione significa anche costruire relazioni di valore, mettendo le persone al centro in ogni fase del percorso di cura.” dichiara Tania Rocca, Product Manager di Theras.

“Essere al fianco di Theras in questo percorso è per noi motivo di grande soddisfazione. Il progetto ci permette di mettere a servizio competenze strategiche, creative e operative per contribuire a rendere l’esperienza digitale degli utenti sempre più efficace, chiara e vicina ai loro bisogni.” dichiara Aurelio Quaranta, Account Manager di Digital Angels.